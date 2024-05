El audio de Rubiales a Ceferin para desviar fondos con la ayuda de Messi y Piqué: “Tienen miedo, me piden que sea confidencial”

Nuevo escándalo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y también en la UEFA. THE OBJECTIVE destapa este martes unos mensajes y audios intercambiados entre los entonces jugadores del FC Barcelona, Gerard Piqué y Leo Messi , con el expresidente Luis Rubiales y el mandatario de la UEFA, Aleksander Ceferin .

El otro 50% se distribuiría de acuerdo con las exigencias actuales exclusivamente entre los clubes que durante la crisis de la Covid-19 no acordaron reducciones salariales con sus jugadores (25% para clubes profesionales y 25% para clubes no profesionales).

”Hola de nuevo presidente (Ceferin) y perdone por mi inglés, ya sabes que no es muy bueno, pero sé que eres inteligente y me entenderás. Hablé de nuevo con Leo Messi y Gerard Piqué, sabes que ellos me conocen muy bien, ellos están confiando en nosotros, están contentos que la RFEF y UEFA son las únicas instituciones que piensan en los jugadores porque la FIFPRO y el sindicato están a otro nivel.

Ellos lo único que me piden es que por favor nadie tiene que saber lo que estamos hablando, porque si la gente sabe que estamos hablando de nuestro dinero, todo el mundo querrá matarnos. Le dije que no se preocuparan, que esto es confidencial, tan solo el presidente (Ceferín), yo, Piqué y Messi.

Si llegamos a un acuerdo y tenemos la posibilidad de usar este dinero, creo que podría ser maravilloso. Haremos el anuncio en el momento adecuado, no antes que termine esta crisis (pandemia). Ellos son muy cuidadosos con esta situación. Tienen miedo, tiene que ser muy confidencial (....) Lo siento por mi audio, pero creo que era necesario”.