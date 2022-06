El crack que pretende dejar sin Balón de Oro a Benzema: ‘‘Yo quiero ganarlo, jugué muy bien este año’’

Para cerrar, Salah reconoce que haber quedado séptimo en la clasificación anterior lo sorprendió y que todo lo que ha conseguido esta campaña con el Liverpool tiene que valer para ser candidato a ganarlo.

“Es cierto que me impactó mi clasificación de 2021. Para este año, la derrota contra el Real Madrid es una desventaja, incluso si hice un buen partido en la final y jugué bien esta temporada. Pero no cancela todo lo que he logrado durante meses. Esperemos el voto del jurado. Y si no soy Balón de Oro en 2022, haré todo lo posible para ser el próximo”, cerró el ‘Faraón’.