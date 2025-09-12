¡Sergio Ramos celebra! Ex figura del Manchester United ficha por Monterrey: "Su capacidad de meter goles en momentos claves"

"Anthony, quien será el primer jugador francés en la historia del club, llega a los Rayados con amplia experiencia en las mejores ligas de Europa y una gran capacidad para marcar diferencia en el ataque albiazul. Su talento, velocidad y capacidad de definir en momentos clave serán un aporte para el equipo en la búsqueda de lograr los objetivos", informó el club mexicano en un comunicado.

El delantero de 29 años llega a los "Rayados" de Monterrey por dos años, con opción a uno más, tras militar con el AEK Atenas de Grecia, donde registró nueve goles en 24 partidos.

El club Monterrey reforzó el viernes su delantera con la llegada de Anthony Martial, quien se convertirá en el primer futbolista francés en la historia del equipo mexicano.

El Club de Futbol Monterrey a la Afición y a los Medios de Comunicación que el delantero francés Anthony Martial se integra a los Rayados de Monterrey en una transferencia definitiva y con un contrato hasta 2027, con opción a un año más.

Martial, quien nació en Massy, Francia, y debutó profesionalmente a los 17 años con el Olympique Lyon en 2013, es uno de los delanteros más reconocidos de su generación en Francia.

Anthony continuó su desarrollo en el AS Mónaco en 2013, club en el que jugó 70 partidos y anotó 15 goles, consolidándose como una de las grandes promesas del futbol europeo. En ese equipo, coincidió con Lucas Ocampos, actual jugador de los Rayados.

Sus cualidades como la velocidad, técnica individual y versatilidad como delantero, lo llevaron en 2015 al Manchester United de Inglaterra, uno de los clubes más importantes del mundo, con el que disputó 317 partidos, marcó 90 goles y conquistó títulos como la UEFA Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 y 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 y 2022-23) y la FA Community Shield (2016).

Con el Manchester United, fue galardonado en 2015 con el premio Golden Boy, el cual reconoce al mejor futbolista joven de Europa, uniéndose a una lista histórica de estrellas mundiales como Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Götze, Paul Pogba, Kilian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal, entre otros.

Fue cedido en 2022 al Sevilla FC, de España, donde participó en 12 partidos de LaLiga y Europa League, y posteriormente continuó su carrera en Grecia con el AEK Atenas, donde sumó 24 partidos, 9 goles y dos asistencias durante la temporada 2024-2025.

Ha jugado con los representativos de Francia desde las selecciones menores, teniendo participación con las Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21. Ganó la Euro Sub-16 en 2013.

Con la Selección Mayor de Francia ha disputado 30 partidos y anotado 2 goles. Fue campeón de la UEFA Nations League en 2020-21 y subcampeón de la Euro 2016.

Anthony, quien será el primer jugador francés en la historia del Club, llega a los Rayados con amplia experiencia en las mejores ligas de Europa y una gran capacidad para marcar diferencia en el ataque albiazul.

Su talento, velocidad y capacidad de definir en momentos clave serán un aporte para el equipo en la búsqueda de lograr los objetivos.