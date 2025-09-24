¿Está preparado para jugar con el Real Madrid? La rotunda respuesta de Simeone previo al derbi de LaLiga

Diego Simeone destacó tras ganar por 3-2 al Rayo Vallecano que el segundo gol dio la vida al Atlético y el tercero fue un golazo de Julián Alvarez, del que insistió que es el mejor futbolista de equipo y del que dijo que necesitan cuidarlo y que esté muchos años en la entidad. “Lo que está claro es que Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atlético de Madrid y para eso él nos tiene que ayudar y nosotros tenemos que ayudarlo a él para que pueda seguir siendo mejor aún de lo que es y para ser diferencial como ha sido hoy”, valoró en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Metropolitano.

Simeone añadió que, "en el peor momento del partido con el 2-1", su equipo no perdió "el criterio, el orden y las formas" para poder ganar el encuentro en el tramo final. "En el fútbol sin orden es muy difícil poder ganar un partido. También es verdad que no hemos tenido esa dosis de suerte de que tanto Almada se nos lesionó en la selección, Baena le agarró una apendicitis, Cardoso se dobló el tobillo... Necesitamos de todos y cuando podamos tener a todos vamos a poder seguir mejorando", avanzó. "Desde el partido con el Villarreal, el equipo viene creciendo y mejorando. Ganó ese partido, después en Liverpool estuvimos cerca de empatar 2-2 o 3-3 con la de Sorloth, en Mallorca jugó un muy buen partido, pudo ganar y hoy volvió a repetir un poco las mismas situaciones", explicó el técnico.

"En el primer tiempo fue un partido que pudimos estar con un marcador más amplio y terminó marcando el Rayo un golazo de media distancia, en el minuto 45, nos hizo daño para la parte de confianza del equipo. Hablamos tranquilamente en el entretiempo de seguir en la misma línea con algunas alternativas", continuó. Para Simeone, el segundo tiempo tuvo "un pasaje muy bueno", un "intermedio por ahí entre los 30-35 que el equipo estaba como confundido" y vino el 1-2 para el Rayo. “Estábamos por hacer dos cambios, entran Matteo Ruggeri y Marc Pubill, que son dos laterales, y el equipo jugó muy bien, encontró caminos de ataque, sostuvo muy bien el partido y nos dio orden, tranquilidad y, sobre todo, confianza", expuso. "Y, a partir de ahí, aparecieron los dos goles de Julián. El primero con ayuda de Giuliano con su cabezazo y con ocasiones que también fallamos que pudieron ampliar el marcador y después con el golazo para cerrar el partido, que es muchas veces lo que pasa en el fútbol. Muchas veces puedes pensar que está todo mal. Si no hubiera metido esos dos goles Julián estaríamos hablando de otras cosas y estamos hablando de lo que estamos hablando", agregó.

DUELO ANTE REAL MADRID EN EL METROPOLITANO