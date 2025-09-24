¿Está preparado para jugar con el Real Madrid? La rotunda respuesta de Simeone previo al derbi de LaLiga

"En el primer tiempo fue un partido que pudimos estar con un marcador más amplio y terminó marcando el Rayo un golazo de media distancia, en el minuto 45, nos hizo daño para la parte de confianza del equipo. Hablamos tranquilamente en el entretiempo de seguir en la misma línea con algunas alternativas", continuó.Para <b>Simeone</b>, el segundo tiempo tuvo "un pasaje muy bueno", un "intermedio por ahí entre los 30-35 que el equipo estaba como confundido" y vino el 1-2 para el <b>Rayo</b>. “Estábamos por hacer dos cambios, entran Matteo Ruggeri y Marc Pubill, que son dos laterales, y el equipo jugó muy bien, encontró caminos de ataque, sostuvo muy bien el partido y nos dio orden, tranquilidad y, sobre todo, confianza", expuso."Y, a partir de ahí, aparecieron los dos goles de Julián. El primero con ayuda de Giuliano con su cabezazo y con ocasiones que también fallamos que pudieron ampliar el marcador y después con el golazo para cerrar el partido, que es muchas veces lo que pasa en el fútbol. Muchas veces puedes pensar que está todo mal. Si no hubiera metido esos dos goles Julián estaríamos hablando de otras cosas y estamos hablando de lo que estamos hablando", agregó.