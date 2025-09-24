Tabla de goleadores Liga Española: Julián Álvarez marcó triplete, empata a Ferran y ronda a Mbappé

El ariete argentino venía de tener un fuerte cruce con su técnico Diego Simeone por sacarlo durante el partido anterior ante el Mallorca (1-1), pero hoy fue titular, disputó los 90 minutos y fue el héroe de los colchoneros con su hat-trick.

Julián Álvarez anotó tres goles este miércoles para sentenciar la sufrida victoria del Atlético sobre Rayo Vallecano en el Metropolitano (3-2) por la sexta jornada de la Liga Española, un triunfo que sirve para llegar con confianza al derbi del próximo sábado contra Real Madrid en el mismo recinto.

De esta manera, Julián se mete a pelea por el Pichichi en este arranque de temporada. Ha jugado las seis fechas y con su triplete de esta noche llegó a las cuatro anotaciones, igualando a Ferran Torres y quedando solo a tres de Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid marcó un doblete ayer en el triunfo sobre Levante y se mantiene como máximo goleador del torneo con siete (dos han sido desde el punto penal y cinco por jugadas).

Por su parte, Ferran Torres podría acercarse a Mbappé si este jueves consigue marcar cuando el Barcelona visite el campo del ascendido Real Oviedo para cerrar la jornada en LaLiga.

Mientras tanto, Julián Álvarez y Mbappé se verán las caras el próximo sábado el derbi de Madrid que se jugará en el Metropolitano. Ambos delanteros llegan con la mecha encedida y podríamos tener un show de goles.