Tabla de goleadores Liga Española: Julián Álvarez marcó triplete, empata a Ferran y ronda a Mbappé

De esta manera, <b>Julián </b>se mete a pelea por el Pichichi en este arranque de temporada. Ha jugado las seis fechas y con su triplete de esta noche llegó a las cuatro anotaciones, igualando a<b> Ferran Torres </b>y quedando solo a tres de <b>Kylian Mbappé</b>.El delantero del <b>Real Madrid</b> marcó un doblete ayer en el triunfo sobre <b>Levante </b>y se mantiene como máximo goleador del torneo con siete (dos han sido desde el punto penal y cinco por jugadas).Por su parte, <b>Ferran Torres</b> podría acercarse a <b>Mbappé </b>si este jueves consigue marcar cuando el <b>Barcelona </b>visite el campo del ascendido <b>Real Oviedo </b>para cerrar la jornada en LaLiga.Mientras tanto, <b>Julián Álvarez</b> y <b>Mbappé</b> se verán las caras el próximo sábado el derbi de Madrid que se jugará en el Metropolitano. Ambos delanteros llegan con la mecha encedida y podríamos tener un show de goles.