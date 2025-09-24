Hat-trick de Julián Álvarez: golazo en los últimos minutos y le dio la victoria al Atlético antes de recibir al Real Madrid

Una advertencia seria para el <b>Atlético</b>, que aún no presiona como debe, no controla todo como quiere y no remata los encuentros con la contundencia que reclama <b>Simeone</b>: antes del intermedio, un nuevo centro de <b>Molina </b>lo combinó <b>Julián </b>con un toque alto. No le dio tiempo a armar el remate con la velocidad del envío. Fue un buen pase de <b>Molina</b>.Y pasó lo que pasó. Cuando bajas la intensidad, cuando te conformas con lo mínimo, la elite no perdona. Justo cuando el cuarto árbitro anunció el minuto de añadido, <b>Pep Chavarría</b> soltó un zurdazo maravilloso desde más de 35 metros. Un trallazo que acarició el poste y se coló en la escuadra con una fuerza endiablada. Un golazo. Y una reprimenda.Cuando el <b>Atlético </b>enfiló el vestuario, ya hubo algunos pitos de la grada. El equipo rojiblanco se ha adelantado en todos y cada uno de sus seis encuentros de LaLiga hasta la fecha. En todos menos uno (el 2-0 al Villarreal), el rival lo empató después. Debe hacérselo mirar. No es una casualidad, implica una reflexión y necesita una reacción.