$!Sorpresivo: la polémica respuesta de Lewandowski al gesto de Messi tras perder el Balón de Oro

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”, empezó su declaración ‘Tito’ sobre ser superado por Messi por el Balón de Oro. “No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho”, continuó.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi... por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, confesó su tristeza Lewa .

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, dijo, a lo que sobre recibir en un futuro el premio del año pasado, contestó que no es de su interés: “Sin embargo, no me entusiasma”, concluyó.