Barcelona se baja al Real Madrid del liderato gracias al gol de último minuto: así va la tabla de posiciones de LaLiga de España

¡Locura total! Barcelona ha ganado 2-1 en la última jugada contra Girona, uno de los ‘peores’ equipos que ha iniciado en esta temporada de LaLiga de España.

Girona, club que llegó a este partido en el penúltimo lugar con solo seis puntos, estuvo cerca de hacer tropezar al conjunto azulgrana que buscaba volver al liderato de LaLiga.

El equipo de Hansi Flick se puso adelante con un gol de maravilla de Pedri en el minuto 13 y todo parecía que sería una goleada. Sin embargo, Axel Witsel silenció a todo Montjuic con un golazo de chilena en el 20’.

El Barcelona no pudo romper la gran defensa del Girona en el complemento hasta que llegó Ronaldo Araujo en el agregado para anotar el gol de la victoria.

Con este resultado, Barcelona sube al primer lugar con 22 puntos, uno por arriba del Real Madrid (21 pts) que juega mañana ante el Getafe en el último partido de la fecha 9.

Si el equipo merengue consigue una victoria, volvería al liderato de España y se despegaría a dos unidades del Barcelona, una ventaja que ya se puede ir marcando hasta final de temporada.

Al Barcelona y Real Madrid le siguen Villarreal (16 pts), Real Betis y Espanyol en el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Asimismo, el Girona con esta derrota sigue en la zona del descenso dejando al Celta, Oviedo y Real Sociedad en la zona baja.