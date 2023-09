Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España tras el gane del Atlético de Madrid ante Osasuna; y tienen un juego menos

“A partir de ahi ellos generaron muchos centros, que a la vez te van generando esa sensacion de que no puedes salir de atrás”, añadió.

El Atlético se adelantó cuando Samuel Lino puso un centro al área, al que no llegó Morata, repelió el portero Aitor Fernández y el rechace lo impulsó casi sin ángulo Griezmann a las mallas osasunistas (20).

“Era importante no quedarnos con el partido del Real Madrid y venir aquí a ganar”, dijo Griezmann tras el encuentro a DAZN.

El defensa rojiblanco Mario Hermoso evitó que le llegara un pase peligroso a Aimar Oroz, ante una portería vacía con un Jan Oblak fuera de su marco (62).

- Gol anulado -

El acoso local se transformó en un gol de cabeza de David García (75) anulado por una polémica falta sobre Axel Witsel, muy protestada por los osasunistas.

El árbitro expulsó a Jagoba Arrasate, técnico del Osasuna, al que pareció afectarle el tanto anulado.

“Es un gol clarísimo, le he dicho que no es nada y el árbitro me ha expulsado”, se quejó Arrasate tras el partido.

El Atlético aprovechó esos momentos de desconcierto del rival para matar el partido en una contra llevada por Lino y rematada por Riquelme (80), que había entrado por Marcos Llorente (56).

El tanto dio tranquilidad a los rojiblancos, que tras sufrir casi toda la segunda parte lograron con el tanto amarrar tres puntos de oro.

Antes, el Celta no pudo pasar del empate 1-1 en su campo con el Alavés, que se mostró más ambicioso que el conjunto gallego.

Los hombres de Rafa Benítez se adelantaron con un gol en propia puerta de Rafa Marín (35), pero Samuel Omorodion empató (73) para el Alavés.

El punto sacó al Celta del descenso, aunque sigue asomado al abismo empatado a puntos con Las Palmas que marca la bajada a Segunda División.

En el otro partido del día, el Granada también empató 1-1 con el Betis, que se adelantó con un tanto del senegalés Assane Diao (51), pero Lucas Boyé igualó (67) en un partido muy igualado.