“No envidio a Cristiano Ronaldo ni a Messi, tengo la misma calidad; podría haber ganado un Balón de Oro”

Balotelli fue una de esas tantas promesas que nunca ‘explotaron’ y a sus 33 años vive un presente abrupto. El italiano dio una entrevista para The Athletic en la que confiesa que tiene la misma calidad que Cristiano y Messi .

El delantero rescindió su contrato con el FC Sion de Suiza, ya que no estaba teniendo protagonismo, sumado los problemas con la directiva y volvió al Adana Demirspor turco, en el que ya militó hace dos años.

“Si hubiera tenido en el City la mentalidad que tengo ahora habría ganado un Balón de Oro. Podría haberlo ganado. Estoy seguro de esto. Pero ya sabes, creces, eres más maduro. Perdí algunas oportunidades para estar a ese nivel, pero estoy seguro que mi calidad está al mismo nivel que la de Messi y Cristiano, pero dejé pasar ciertas oportunidades”, asegura el polémico futbolista.

Y agregó: “Ahora mismo no puedo decir que sea tan buen como Cristiano porque él ganó... ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? No te puedes comparar, nadie se puede comparar. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles, siendo sincero”.

MANCHESTER CITY

Para finalizar, Balotelli admite que su gran error fue salir del Manchester City, en donde fue campeón de la Premier League con Roberto Mancini. Luego volvió a su país para jugar con el Milan y más tarde regresó a Inglaterra tras ser fichado por el Liverpool.

“Mi mayor error fue dejar el Manchester City. En el año que me marché, jugué muy buena temporada y media en el Milan, pero, después, tuve problemas. Ahora ya soy mayor, pero sabía que no tenía que haberme ido del City en ese momento”, dijo.

En los últimos siete años, ‘Super Mario’ pasó por clubes como el Niza, Marsella, Brescia, FC Sion y Adana Demirspor, su actual destino.