Tigres hace remontada histórica y duro rival para Najar: Así se jugarán los cuartos de final de la Champions de Concacaf

El uruguayo Fernando Gorriarán marcó este jueves el gol con el que el Tigres UANL mexicano eliminó al Cincinnati estadounidense y avanzó a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en los que se medirá al Seattle Sounders de la MLS.Tigres se impuso por 5-1 con gol en tiempo agregado de Gorriarán y se clasificó con marcador total de 5-4, luego de que en la ida cayera por 3-0 en su visita a Cincinnati la semana anterior.Dos goles de Ozziel Herrera y dos más del uruguayo Rodrigo Aguirre completaron la cuota de los felinos; por el visitante anotó Kevin Denkey.