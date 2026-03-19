Tigres hace remontada histórica y duro rival para Najar: Así se jugarán los cuartos de final de la Champions de Concacaf

El uruguayo Fernando Gorriarán marcó este jueves el gol con el que el Tigres UANL mexicano eliminó al Cincinnati estadounidense y avanzó a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en los que se medirá al Seattle Sounders de la MLS. Tigres se impuso por 5-1 con gol en tiempo agregado de Gorriarán y se clasificó con marcador total de 5-4, luego de que en la ida cayera por 3-0 en su visita a Cincinnati la semana anterior. Dos goles de Ozziel Herrera y dos más del uruguayo Rodrigo Aguirre completaron la cuota de los felinos; por el visitante anotó Kevin Denkey.

Tigres se fue al frente desde el inicio. Al minuto cinco, Diego Lainez desbordó por derecha, cedió al relevó de Jesús Garza, quien centró para el remate de Rodrigo Aguirre que celebró el 1-0. La presión continuó y al 10, Ozziel Herrera hizo daño por izquierda, se metió al área sin marca y disparó potente a poste contrario para el 2-0. En el segundo lapso los felinos arrancaron con la misma determinación. Al 46, Ozziel Herrera anotó el 3-0 con un disparó desde fuera del área que se metió en el ángulo superior derecho. Tres minutos después, un espectacular remate de tijera de Aguirre colocó el 4-0 en el marcador. Cincinnati reaccionó gracias a una falta que cobró Evander y remató a Denkey para dejar sin opción a Nahuel; fue el 4-1. Gorriarán, quien entró al 78, hizo el 5-1 en el minuto 8 del tiempo agregado con un remate a la derecha del guardameta.

Los cruces de cuartos de final de la Champions de Concacaf

La Champions de Concacaf entra en su etapa más emocionante con los cruces de cuartos de final definidos, marcando el inicio de la recta final de la competición. Como es habitual en casi todas las ediciones, solo equipos de la Liga de México y la MLS de Estados Unidos se pelearán por el título. Uno de los duelos más llamativos será el de Cruz Azul contra el LAFC. La Máquina Cementera llega con la ilusión de volver a brillar en el torneo continental, mientras que el equipo angelino, comandado por jóvenes talentos y figuras consolidadas, buscará imponer su estilo ofensivo y aprovechar la ventaja de localía. Este enfrentamiento promete ser un choque táctico donde cada detalle contará. Por otro lado, Toluca se medirá ante LA Galaxy, en un duelo que combina tradición y ambición. Toluca, histórico de la Liga MX, buscará imponerse con su experiencia y consistencia en torneos internacionales. La Galaxy, con un plantel repleto de estrellas y jugadores experimentados en la MLS, intentará sacar ventaja desde el primer partido para encaminar la serie a su favor. Otro cruce que genera gran expectativa es Nashville frente a América. Los estadounidenses, donde militan los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta, sorprendieron tras eliminar en octavos al Inter Miami de Messi., mientras que las Águilas llegan con la intención de mantener su hegemonía en la región y mostrar su poderío ofensivo. Cabe resaltar que las fechas y horarios de los partidos los estará anunciando en las próximas horas la Concacaf.

Otro cruce que genera gran expectativa es Nashville frente a América. Los estadounidenses, donde militan los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta, sorprendieron tras eliminar en octavos al Inter Miami de Messi., mientras que las Águilas llegan con la intención de mantener su hegemonía en la región y mostrar su poderío ofensivo. Cabe resaltar que las fechas y horarios de los partidos los estará anunciando en las próximas horas la Concacaf.

Así se jugarán los cuartos de final de la Champions de Concacaf