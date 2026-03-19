Eliminaron al favorito y la sorpresa que hizo fracasar a Roma: así se jugarán los cuartos de final de la Europa League

El Celta, clasificado con un triunfo por 0-2 en Lyon, se enfrentará al Friburgo y el Betis, que se impuso al Panathinaikos (4-0), se medirá al Braga en los cuartos de final de la Liga Europa, con el partido de vuelta en ambos casos en terreno español, mientras que el Aston Villa jugará contra el Bolonia y el Oporto desafiará al Nottingham Forest, con el segundo duelo en ambos en campo inglés.

Son los cuatro emparejamientos que arrojaron los desenlaces de los encuentros de octavos de final, con el conjunto verdiblanco enfrentado por primera vez en su historia al Braga, que terminó sexto en la fase de liga, superó al Ferencvaros en octavos (4-0 en la vuelta tras perder 2-0 en la ida), está dirigido por el español Carlos Vicens y es cuarto en la liga lusa.

Por su parte del cuadro, como posibles rivales de semifinales para el ganador, figura precisamente el Celta, el otro representante español, enfrentado en cuartos con el Friburgo.

El primer partido será en España al haber ganado el conjunto gallego al primer clasificado de la fase liga, el Olympique de Lyon, por lo que asume esa posición en los emparejamientos a la hora de configurar el factor campo frente al Friburgo, que fue séptimo.

Nunca se han enfrentado ambos equipos en competición oficial. El Friburgo es octavo en la Bundesliga alemana.

Por la otra parte del cuadro, las semifinales enfrentarán a los ganadores de los choques Bolonia-Aston Villa y Oporto-Nottingham Forest.

Los cuartos de final se disputarán los próximos días 9, la ida, y 16 de abril, la vuelta.