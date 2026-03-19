Argentina no la pasa bien: se canceló la Finalissima y podría pasar lo mismo con amistoso de selección de Centroamérica

La <b>Selección de Argentina </b>enfrenta un imprevisto que complica su calendario en la fecha FIFA de marzo. El amistoso programado ante <b>Guatemala </b>para el 31 de marzo está en serio riesgo de cancelarse debido a un problema reglamentario.La situación surge porque el combinado centroamericano ya tiene pactado un encuentro frente a <b>Algeria </b>el viernes 27 en Italia. Esto genera un conflicto con la normativa de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/fifa-hace-el-cambio-que-nadie-esperaba-esto-pasara-con-el-raking-y-que-involucra-a-todas-las-selecciones-de-concacaf-HF29792162" target="_blank">FIFA</a></b>, que prohíbe que una selección dispute partidos en dos continentes diferentes dentro de la misma ventana internacional.