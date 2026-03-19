Argentina no la pasa bien: se canceló la Finalissima y podría pasar lo mismo con amistoso de selección de Centroamérica

La Selección de Argentina enfrenta un imprevisto que complica su calendario en la fecha FIFA de marzo. El amistoso programado ante Guatemala para el 31 de marzo está en serio riesgo de cancelarse debido a un problema reglamentario. La situación surge porque el combinado centroamericano ya tiene pactado un encuentro frente a Algeria el viernes 27 en Italia. Esto genera un conflicto con la normativa de la FIFA, que prohíbe que una selección dispute partidos en dos continentes diferentes dentro de la misma ventana internacional.

Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino ya realizó una solicitud formal a la FIFA para obtener una excepción que permita a Guatemala cumplir con ambos compromisos, tanto en Europa como en Sudamérica. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta definitiva. Mientras espera una resolución, la AFA comenzó a moverse con rapidez y ya explora alternativas en caso de que el organismo rector del fútbol rechace el pedido. Según trascendió, el posible rival sustituto sería una selección africana, aunque todavía no hay confirmación oficial. Además, la dirigencia argentina también trabaja en la posibilidad de sumar otro amistoso en el país para el viernes 27, con el objetivo de no perder actividad en una fecha FIFA que ya sufrió la baja de la Finalissima ante España.