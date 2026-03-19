Irán toma contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejan claro: "Boicoteamos a Estados Unidos..."

La <b>selección de Irán </b>se esta preparando para el <b>Mundial 2026 </b>que se celebra este verano en Estados Unidos, Canadá y México y llevará a cabo una concentración en Turquía, además de disputar dos partidos amistosos, dijo el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mahdi Taj.“Nos estamos preparando para participar en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/iran-vilo-united-2026-selecciones-clasificaron-mundial-decidieron-no-participar-BN29712366#image-1" target="_blank">Copa del Mundo</a></b>. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial”, apuntó <b>Taj </b>en declaraciones recogidas este miércoles por la agencia de noticas Mehr.