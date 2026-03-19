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Irán toma contundente decisión previo al Mundial 2026 y dejan claro: "Boicoteamos a Estados Unidos..."

Los iraníes dejan claro que se están preparando para la Copa del Mundo 2026 y que su boicot era en contra de Estados Unidos.

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    Irán confiesa que se están preparando para disputar la Copa del Mundo 2026, pero su boicot era para Estados Unidos.
2026-03-19

La selección de Irán se esta preparando para el Mundial 2026 que se celebra este verano en Estados Unidos, Canadá y México y llevará a cabo una concentración en Turquía, además de disputar dos partidos amistosos, dijo el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mahdi Taj.

“Nos estamos preparando para participar en la Copa del Mundo. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial”, apuntó Taj en declaraciones recogidas este miércoles por la agencia de noticas Mehr.

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Tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio motivado por la intervención militar de Estados Unidos e Israel a comienzo de este mes y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en uno de los bombardeos, el régimen de Teherán amagó con no participar en el campeonato al ser EE.UU. uno de los organizadores.

Sin embargo, las autoridades del país persa están negociando para que los partidos de su selección en el grupo G se disputen en México, en lugar de en las ciudades estadounidenses donde le correspondía enfrentarse contra Nueva Zelanda (15 de junio), Bélgica (21 junio), ambos en Los Ángeles, y Egipto (26 de junio), en Seattle.

Taj, quien no concretó los rivales de los partidos amistosos, hizo estas declaraciones en la ceremonia de bienvenida de la selección nacional femenina en la frontera de Bazargan, en el noroeste de Irán.

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El combinado femenino regresó tras participar en la Copa Asiática en Australia, donde varias de sus jugadoras solicitaron asilo. Taj remarcó que las integrantes de la selección de fútbol “dieron una gran respuesta a los enemigos”. “Hoy las mujeres regresaron orgullosas a la patria”, añadió.

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