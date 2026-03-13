Vasco Aguirre recibe otro duro golpe: es bicampeón con Toluca y se pierde el Mundial 2026 con México por grave lesión

Marcel Ruiz, centrocampista de la selección mexicana y del Toluca, quedó fuera este viernes del Mundial 2026 al confirmarse que padece una rotura de ligamento de la rodilla derecha."El Deportivo Toluca informa que nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha. Nuestro centrocampista será sometido a una cirugía en próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución", fue el mensaje que emitió el Toluca.