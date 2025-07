Toni Kroos revela por qué no le gusta el Mundial de Clubes y lo que dijo de Lamine Yamal: "No voy a volver y ellos lo saben"

Hace exactamente un año que Toni Kroos decidió retirarse del fútbol. Su último partido fue con Alemania, cuando cayeron eliminados ante España en los cuaros de final de la Eurocopa 2024, torneo que terminó conquistando la 'Roja' en propio suelo teutón. Tras colgar los botines de manera profesional, Kroos gestiona su academia en Madrid, donde pasa sus fines de semana y además entrena. También ha disputado encuentros de la Icon League, una especie de Kings League alemana.

El exfutbolista atendió a La Gazzetta dello Sport para hablar sobre la actualidad deportiva del Real Madrid, confiesa por qué no le gustan los torneos como Mundial de Clubes y se rindió ante Lamine Yamal.

Real Madrid "No voy a volver y ellos lo saben, pero es cierto que falta un perfil como yo y siguen buscándolo. El problema es que no hay muchos jugadores así y los que hay no son fáciles de conseguir". Salida de Ancelotti y llegada de Xabi "Un cambio que beneficia a todos: al club, a Xabi, que quería dar un paso adelante en su carrera, y a Carlo, que ha ganado tanto y ha encontrado un gran trabajo en Brasil. La oferta ya había llegado cuando estábamos juntos y hablé con él. Es bueno porque sigue muy motivado, tiene la oportunidad de jugar un Mundial con una gran selección y puede trabajar un poco menos, tiene más tiempo para descansar, no tiene que lidiar con la vida diaria y eso le sentará bien. Xabi Alonso "Todos están contentos, ya veremos qué tal va. Es pronto para juzgar al Madrid de Xabi. Lleva tiempo evaluar el cambio y la aplicación de sus ideas; solo puedo decir que ha hecho un gran trabajo en Alemania".

El ataque-defensa del Real Madrid "Los buenos jugadores pueden y deben jugar juntos. Obviamente, hay que corregir las cosas que claramente no funcionaron: necesitan trabajar juntos, jugar en equipo, sentir que también necesitan defender. Para mí, ataque y defensa siempre han sido conceptos muy unidos, inseparables. Si defienden juntos, atacas en equipo. Estoy seguro de que Xabi sabrá corregir lo que haya que ajustar; hay cosas que deben cambiar, pero con tanta calidad, las cosas necesariamente tienen que salir bien". ¿Qué piensa del Mundial de Clubes? "En el fútbol no hay pobres. Quienes juegan hacen lo que les gusta y ganan mucho dinero, así que no hay pobres. Pero soy un amante de la calidad, y para mantener la calidad de los partidos, los jugadores deben estar frescos, física y mentalmente bien, y cada vez es más difícil. Lo dije cuando jugaba y no he cambiado de opinión: jugamos demasiado. Pero nadie pregunta la opinión de los jugadores, así que más dinero y menos descanso, con dos consecuencias: más lesiones, como ya llevamos tiempo viendo, y una bajada de la calidad de los partidos, así como de la motivación de los protagonistas. Y no puede ser de otra manera, porque no se puede mantener siempre el mismo nivel de atención e interés si se juega durante 11 meses seguidos. Por eso no me gustan estos nuevos torneos como el Mundial de Clubes o la Liga de Naciones. Poco descanso, pocas vacaciones".

Modric al Milan "Siempre ha sido un jugador especial y nunca perderá su calidad. Es obvio que físicamente no es el mismo de antes, es normal. Cumple 40 años y no puede estar al nivel que tenía a los 30, por eso en los últimos años ha jugado menos. Pero se mantiene bien, sigue aportando, y lo más importante es que siga disfrutando de su vida como futbolista, no solo dentro del campo, sino también fuera de él: con el equipo, los viajes, los partidos. Repito: nunca perderá el ritmo". Lamine Yamal "Yo también llegué al primer equipo del Bayern a los 17 años, pero no estaba a su nivel, lo cual es espectacular. Nunca había visto nada igual a esa edad. Hablo de la consistencia en su rendimiento, porque el talento natural es evidente. Lo que me hace pensar que este chico es especial es su constante búsqueda de protagonismo en el campo: en los momentos difíciles siempre da la cara, y a los 17 años eso no es normal. Fue protagonista de dos temporadas excelentes, la última incluso espectacular; nunca he visto a un niño como él. Siempre digo que una carrera no es un sprint, sino un maratón, así que veremos qué pasa en las próximas 5-10 temporadas, si sigue creciendo y cómo reacciona a todo lo que llega al fútbol desde fuera. El éxito no solo depende del campo, sino de lo que sucede fuera. Tiene un gran impacto, hay que saber manejar diferentes aspectos de la vida".