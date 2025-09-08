Internacionales

Túnez se clasifica al Mundial por tercera vez consecutiva y con agonía: ¡gol al 94 y la locura!

Se trata de la segunda selección africana que sella su participación a la Copa del Mundo.

La victoria por la mínima de Túnez en campo de Guinea Ecuatorial de este lunes (0-1) convirtió a la selección de Sami Trabelsi en la segunda de África, junto con Marruecos, en lograr el billete para el Mundial 2026 y en la decimoctava ya clasificada.

No podía ser de otra manera. Mohamed Ali Ben Romdhane marcó el único tanto cuando el partido ya estaba llegando a su fin. Lo hizo al minuto 94 tras sentenciar una contra con un remate de derecha para provocar lo locura.

Este agónico gol decidió un encuentro muy reñido y le dio a las 'Águilas de Cartago' su séptima participación a una Copa del Mundo, la tercera de forma consecutiva (estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022).

Cabe recordar que Túnez es un viejo conocido en estos torneos. Participó en Qatar 2022 en un Grupo D que compartió con Francia, Dinamarca y Australia, pero no pasó de la primera ronda.

El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en estas eliminatorias africanas al Mundial. Compartió el Grupo H con Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único tropiezo un empate frente a Namibia (0-0).

Túnez se une a una lista en la que ya figuraban 17 selecciones: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos.

