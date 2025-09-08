Túnez se clasifica al Mundial por tercera vez consecutiva y con agonía: ¡gol al 94 y la locura!

No podía ser de otra manera. Mohamed Ali Ben Romdhane marcó el único tanto cuando el partido ya estaba llegando a su fin. Lo hizo al minuto 94 tras sentenciar una contra con un remate de derecha para provocar lo locura.

La victoria por la mínima de Túnez en campo de Guinea Ecuatorial de este lunes (0-1) convirtió a la selección de Sami Trabelsi en la segunda de África, junto con Marruecos , en lograr el billete para el Mundial 2026 y en la decimoctava ya clasificada.

Este agónico gol decidió un encuentro muy reñido y le dio a las 'Águilas de Cartago' su séptima participación a una Copa del Mundo, la tercera de forma consecutiva (estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022).

Cabe recordar que Túnez es un viejo conocido en estos torneos. Participó en Qatar 2022 en un Grupo D que compartió con Francia, Dinamarca y Australia, pero no pasó de la primera ronda.

El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en estas eliminatorias africanas al Mundial. Compartió el Grupo H con Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único tropiezo un empate frente a Namibia (0-0).

Túnez se une a una lista en la que ya figuraban 17 selecciones: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos.