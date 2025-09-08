Túnez se clasifica al Mundial por tercera vez consecutiva y con agonía: ¡gol al 94 y la locura!

Este agónico gol decidió un encuentro muy reñido y le dio a las 'Águilas de Cartago' su séptima participación a una Copa del Mundo, la tercera de forma consecutiva (estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022). Cabe recordar que Túnez es un viejo conocido en estos torneos. Participó en Qatar 2022 en un Grupo D que compartió con Francia, <b>Dinamarca </b>y <b>Australia</b>, pero no pasó de la primera ronda. El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en estas eliminatorias africanas al Mundial. Compartió el Grupo H con Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único tropiezo un empate frente a Namibia (0-0).<b>Túnez </b>se une a una lista en la que ya figuraban 17 selecciones: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos.