Sergio Busquets lo acostó: así fue el puñetazo del español a jugador mexicano tras perder la final de la Leagues Cup

Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Luis Suárez, ex jugador del Barcelona, escupe al integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders después de un altercado verbal.

El uruguayo Luis Suárez y el español Sergio Busquets se han robado las portadas de los diarios luego de una tangana tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el Inter Miami ante el Seattle Sounders.

El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro.

Entre los involucrados también estuvo el español Sergio Busquets, quien agredió al mexicano Obed Vargas que estaba festejando uno de los goles. El español le tiró un puñetazo al jugador de Seattle que terminó en el piso.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió. "A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó", afirmó Mascherano.