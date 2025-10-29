Vinicius impacta a Real Madrid con la decisión que tomó con Xabi Alonso y esto dijo a Florentino tras su berrinche

<br />Segundo partido de la temporada, sin encuentro entre semana, y <b>Xabi Alonso </b>sorprendió: Vinícius suplente. Eso sí, el brasileño salió motivado y en 27 minutos marcó un gol y dio una asistencia. Volvió a la titularidad una semana después y marcó. Sin embargo, en el primer partido de Liga de Campeones de la temporada, Vinícius volvió a ser suplente.Y su relevo fue un <b>Rodrygo Goes </b>que en verano parecía más fuera que dentro del equipo, pero al que <b>Xabi Alonso</b> quería activar como competencia de un Vinícius al que puso por debajo en el escalafón de Kylian Mbappé, intocable y tirador principal de los penaltis. Con el ‘10’ a la espalda y sus 16 goles en 13 partidos, el francés, que nunca ha sido suplente, ha cogido el testigo.Una relación en entredicho entre <b>Xabi Alonso y Vinícius </b>que explotó en el clásico del domingo. El técnico español le eligió en la primera ronda de cambios -tras el obligado de Fede Valverde-, como ha hecho en otros cinco partidos de la temporada, y Vini quiso mostrar su enfado, del que tres días después pide perdón, sin nombrar a su entrenador.