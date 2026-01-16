Gracias a Visa y Banco Atlántida puedes ganar experiencias todo incluido para la Copa Mundial de la FIFA 26™

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será la edición más grande en la historia del torneo, con 48 equipos, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, Estados Unidos y México. El evento se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.Desde 2007, Visa es el Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la FIFA, ofreciendo soluciones innovadoras que garantizan transacciones rápidas, seguras y sin fricciones en todos los torneos, además de experiencias únicas para los aficionados y oportunidades exclusivas para sus clientes en más de 40 eventos alrededor del mundo.