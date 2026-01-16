Gracias a Visa y Banco Atlántida puedes ganar experiencias todo incluido para la Copa Mundial de la FIFA 26™

Tegucigalpa, Honduras. Visa, socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, y Banco Atlántida anunciaron la promoción “Con tus Tarjetas Visa Atlántida, vive la Copa Mundial de la FIFA 2026”, una iniciativa que permitirá a los tarjetahabientes del Banco para vivir de cerca la emoción del torneo futbolístico más grande del planeta. Del 15 de enero al 20 de abril, por cada compra de L1,000 o más realizada con Tarjetas de Crédito o Débito Visa de Banco Atlántida, en comercios locales, internacionales o tiendas en línea, los clientes acumularán hasta 3 boletos electrónicos para participar en los sorteos mensuales que premiarán a 12 clientes con experiencias que incluyen boletos aéreos, hospedaje, entradas al partido, $400 para viáticos, traslados y regalos adicionales de Visa.

Experiencias y beneficios exclusivos

En total son 12 ganadores, 6 de ellos asistirán a partidos de fase de grupos, 4 disfrutarán encuentros de cuartos de final y 2 vivirán la emoción de la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 26™.Los hondureños que resulten ganadores experimentarán momentos exclusivos dentro y fuera de los estadios, con actividades y experiencias inmersivas diseñadas por Visa para enriquecer su visita antes, durante y después de los partidos. Para participar, los clientes deben registrarse en la sección de la promoción en el sitio web www.bancatlan.hn. Los sorteos se llevarán a cabo el 12 de marzo, 10 de abril y 24 de abril. “En Banco Atlántida creemos en premiar la confianza de nuestros clientes y brindarles experiencias únicas. Gracias a nuestra sólida alianza con Visa, hoy llevamos a los hondureños un paso más cerca del escenario deportivo más emocionante del mundo. Esta promoción, celebra la pasión por el fútbol y reafirma nuestro compromiso de ofrecer experiencias y beneficios memorables para quienes eligen a Banco Atlántida como su aliado financiero”, expresó Gustavo Zúniga, vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas y Medios de Pago de Banco Atlántida.

"Nuestra asociación con la FIFA nos ha permitido acercar uno de los eventos deportivos más esperados del mundo a nuestras comunidades y consumidores, garantizando al mismo tiempo pagos fluidos, seguros e innovadores durante todo el torneo", dijo Juan Pablo Taylor, gerente General de Visa Guatemala, Honduras y El Salvador.

"Dado que asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26™ sigue siendo un sueño para los aficionados del fútbol, en Visa estamos muy entusiasmados de asociarnos con Banco Atlántida para hacer realidad experiencias inolvidables como esta, un pequeño paso a la vez".

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será la edición más grande en la historia del torneo, con 48 equipos, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, Estados Unidos y México. El evento se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Desde 2007, Visa es el Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la FIFA, ofreciendo soluciones innovadoras que garantizan transacciones rápidas, seguras y sin fricciones en todos los torneos, además de experiencias únicas para los aficionados y oportunidades exclusivas para sus clientes en más de 40 eventos alrededor del mundo.

Acerca de Banco Atlántida

Banco Atlántida es una institución financiera con 112 años de trayectoria, fundada en Honduras el 10 de febrero de 1913. Con la red de atención más amplia del país, incluyendo agencias, autobancos y Agentes Atlántida en los 18 departamentos, el Banco se consolida como uno de los principales referentes del sistema financiero hondureño.

Como subsidiaria de Inversiones Atlántida S.A. (INVATLAN), holding del Grupo Financiero Atlántida, la institución ofrece un portafolio integral de productos y servicios diseñados para acompañar el crecimiento de personas, empresas y comunidades. Más información en www.bancatlan.hn.

Acerca de Visa