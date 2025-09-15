La rotunda respuesta de Xabi Alonso sobre los arbitrajes y pagos a Negreira antes de afrontar la Champions League

Real Madrid se estrena este martes en la Champions League 2025-26 y Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en Valdebebas para analizar el encuentro contra el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. El técnico rebajó la tensión arbitral por lo ocurrido en el último duelo ante la Real Sociedad en Anoeta, aunque sí respaldó el paso del club de presentar un informe a la FIFA sobre los arbitrajes que está recibiendo. También fue consultado por primera vez por los pagos a Enríquez Negreira ligados al Barcelona.

Debut en Champions "Lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid. Para este equipo es especial y jugar en el Bernabéu, con la historia que tiene, es aún más motivante. La gente está con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y jugar contra un rival exigente y de alto nivel. Esperamos empezar bien". El nuevo rol de Vinicius "He hablado con él e hizo un gran trabajo con un jugador menos el sábado. No eran los mejores momentos para un jugador de ataque, pero se sacrificó. Fue una victoria de equipo. Lo he visto bien y está con buena energía para mañana". Carvajal y los nuevos líderes del vestuario "No ha cambiado el gen competitivo que tiene. Lo tenía en la 13-14 y en su primer año nos dio muchísimo y ganamos la Champions. Sí ha cambiado su personalidad, su peso, su madurez y el respeto que le tienen los compañeros y la responsabilidad con el grupo. Ahora que está bien para jugar se nota que tiene una influencia positiva importante sobre el resto y esos líderes en el vestuario son fundamentales. Es uno de ellos y tienen que tirar del resto. Lo ha asumido con el paso del tiempo".