La rotunda respuesta de Xabi Alonso sobre los arbitrajes y pagos a Negreira antes de afrontar la Champions League

El entrenador analizó la actualidad del Real Madrid antes de enfrentar al Marsella en la primera jornada de la Champions.

2025-09-15

Real Madrid se estrena este martes en la Champions League 2025-26 y Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en Valdebebas para analizar el encuentro contra el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

El técnico rebajó la tensión arbitral por lo ocurrido en el último duelo ante la Real Sociedad en Anoeta, aunque sí respaldó el paso del club de presentar un informe a la FIFA sobre los arbitrajes que está recibiendo. También fue consultado por primera vez por los pagos a Enríquez Negreira ligados al Barcelona.

Debut en Champions

"Lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid. Para este equipo es especial y jugar en el Bernabéu, con la historia que tiene, es aún más motivante. La gente está con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y jugar contra un rival exigente y de alto nivel. Esperamos empezar bien".

El nuevo rol de Vinicius

"He hablado con él e hizo un gran trabajo con un jugador menos el sábado. No eran los mejores momentos para un jugador de ataque, pero se sacrificó. Fue una victoria de equipo. Lo he visto bien y está con buena energía para mañana".

Carvajal y los nuevos líderes del vestuario

"No ha cambiado el gen competitivo que tiene. Lo tenía en la 13-14 y en su primer año nos dio muchísimo y ganamos la Champions. Sí ha cambiado su personalidad, su peso, su madurez y el respeto que le tienen los compañeros y la responsabilidad con el grupo. Ahora que está bien para jugar se nota que tiene una influencia positiva importante sobre el resto y esos líderes en el vestuario son fundamentales. Es uno de ellos y tienen que tirar del resto. Lo ha asumido con el paso del tiempo".

Kylian Mbappé

"Era optimista con poder conectar y después del Mundial, que tuvo la gastronteritis aguda, vi que es un jugador al que le gusta mucho el fútbol y entiende las cosas. Lo necesitamos y también la calidad colectiva con y sin balón para que él haga diferencias con su calidad".

¿Piensas que te fuiste demasiado pronto del Madrid?

"No, no lo pensé. Fueron cinco años muy intensos, nos costó mucho ganar esa Champions. Quizás no me hubiera ido sin haberla ganado, veníamos de tres semifinales. Se aprendió que para ganar hay que perder también. Es historia del Madrid y de la Champions".

Informe del club a la FIFA por los arbitrajes

"No es algo puntual, poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que lo haga el club me parece bien".

El arbitraje y los pagos a Negreira

"No quiero que sea un monotema el tema arbitral. Vamos a pensar en lo de mañana. Lo que pasó en Anoeta está suficientemente comentado. Pensar en lo que viene por delante".

Ser el más exitoso ayuda o mete presión

"Es un hecho, un honor, una motivación y es una responsabilidad con la que disfrutas".

