La rotunda respuesta de Xabi Alonso sobre los arbitrajes y pagos a Negreira antes de afrontar la Champions League

<b>Kylian Mbappé</b>"Era optimista con poder conectar y después del Mundial, que tuvo la gastronteritis aguda, vi que es un jugador al que le gusta mucho el fútbol y entiende las cosas. Lo necesitamos y también la calidad colectiva con y sin balón para que él haga diferencias con su calidad".<b>¿Piensas que te fuiste demasiado pronto del Madrid?</b>"No, no lo pensé. Fueron cinco años muy intensos, nos costó mucho ganar esa Champions. Quizás no me hubiera ido sin haberla ganado, veníamos de tres semifinales. Se aprendió que para ganar hay que perder también. Es historia del Madrid y de la Champions".<b>Informe del club a la FIFA por los arbitrajes</b>"No es algo puntual, poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que lo haga el club me parece bien".<b>El arbitraje y los pagos a Negreira</b>"No quiero que sea un monotema el tema arbitral. Vamos a pensar en lo de mañana. Lo que pasó en Anoeta está suficientemente comentado. Pensar en lo que viene por delante".<b>Ser el más exitoso ayuda o mete presión</b>"Es un hecho, un honor, una motivación y es una responsabilidad con la que disfrutas".