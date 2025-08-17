Internacionales

Xabi Alonso lo pidió y Real Madrid ya sabe su precio para ficharlo este verano: 45 millones por su traspaso

El conjunto blanco podría anunciar otro gran refuerzo tras conocer el precio de uno de los mejores centrales de Europa.

2025-08-17

El Real Madrid no ha cerrado por completo la ventana de fichajes. Tras las incorporaciones de Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras y Mastantuono, la entidad merengue podría dar otra sorpresa antes de que termine el período de transferencias.

Uno de los elegidos por Xabi Alonso para reforezar el equipo es Ibrahima Konaté. El defensor francés, de 26 años, afronta su ultima temporada en Liverpool, aunque los blancos podrían ir por su fichaje durante este verano si en Anfield lo ponen a la venta.

Manchester City anuncia salida y Guardiola se vuelve loco; Flick lo aparta del Barcelona y renovación en el Real Madrid

Los 'Reds' no tiene intención de poner a Konaté en el mercado. El club está intentando que renueve para no perderlo gratis en 2026, como sucedió hace poco con Alexander-Arnold. Sin embargo, todos sus intentos han fracasado y en Inglaterra apuntan que el zaguero y Real Madrid ya habrían llegado a un acuerdo para la próxima campaña.

El medio DaveOCKOP.com, especializado en informaciones del Liverpool, desveló este domingo las demandas económicas de Konaté para renovar. El zaguero cobra 81.000 euros a la semana y ha pedido aumentar esa cifra a más 230.000. Unas demandas que el equipo inglés no acepta y ahí es donde se le abre una ventana al Real Madrid para ficharlo.

Konaté es uno de los deseos de Xabi y Real Madrid no descarta ficharlo en este verano.

La citada fuente publica que si el francés no renueva, el Liverpool lo pondrá a la venta este verano por unos 40,5 millones de euros. Una cantidad que está lejos de lo que el Real Madrid tendría pensado pagar por Konaté durante este mercado.

En el Santiago Bernabéu estarían dispuesto a pagar, como mucho, 25 millones de euros por un jugador que queda libre el año que viene.

El defensor tiene decidido no renovar su contrato, por lo que podría ser traspasado antes del cierre de mercado para dejar dinero en las arcas del Liverpool. Los blancos ya saben la cantidad que deberán desembolsar por su fichaje o en todo caso esperar en 2026 cuando quede desvinculado totalmente de los 'Reds'.

