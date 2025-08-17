Xabi Alonso lo pidió y Real Madrid ya sabe su precio para ficharlo este verano: 45 millones por su traspaso

El Real Madrid no ha cerrado por completo la ventana de fichajes. Tras las incorporaciones de Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras y Mastantuono, la entidad merengue podría dar otra sorpresa antes de que termine el período de transferencias. Uno de los elegidos por Xabi Alonso para reforezar el equipo es Ibrahima Konaté. El defensor francés, de 26 años, afronta su ultima temporada en Liverpool, aunque los blancos podrían ir por su fichaje durante este verano si en Anfield lo ponen a la venta.

Los 'Reds' no tiene intención de poner a Konaté en el mercado. El club está intentando que renueve para no perderlo gratis en 2026, como sucedió hace poco con Alexander-Arnold. Sin embargo, todos sus intentos han fracasado y en Inglaterra apuntan que el zaguero y Real Madrid ya habrían llegado a un acuerdo para la próxima campaña. El medio DaveOCKOP.com, especializado en informaciones del Liverpool, desveló este domingo las demandas económicas de Konaté para renovar. El zaguero cobra 81.000 euros a la semana y ha pedido aumentar esa cifra a más 230.000. Unas demandas que el equipo inglés no acepta y ahí es donde se le abre una ventana al Real Madrid para ficharlo.