Xabi Alonso lo pidió y Real Madrid ya sabe su precio para ficharlo este verano: 45 millones por su traspaso

El <b>Real Madrid</b> no ha cerrado por completo la ventana de fichajes. Tras las incorporaciones de <b>Alexander-Arnold</b>, <b>Huijsen</b>, <b>Carreras </b>y <b>Mastantuono</b>, la entidad merengue podría dar otra sorpresa antes de que termine el período de transferencias.Uno de los elegidos por <b>Xabi Alonso </b>para reforezar el equipo es <b>Ibrahima Konaté</b>. El defensor francés, de 26 años, afronta su ultima temporada en <b>Liverpool</b>, aunque los blancos podrían ir por su fichaje durante este verano si en Anfield lo ponen a la venta.