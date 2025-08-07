Xabi evitó su salida del Real Madrid: lo renovaron hasta 2030 y una cláusula de 1,000 millones

En <b>Getafe </b>esperaban concretar su cesión, pero finalmente el atacante se queda su equipo. "Hay acuerdo desde hace mes y medio para fichar a Gonzalo García. Tanto con el club como con el representante, siempre y cuando el jugador no continúe en el Madrid", reveló hace unos días <b>Ángel Torres</b>, presidente del cuadro azulón. "Había un compromiso que, siempre que no se quedara en el Madrid, iba a venir. Este es un acuerdo de hace mes y medio, tanto con el Madrid como con el agente. Pero dado cómo está el niño, pues es posible que no", sentenciaba el máximo directivo.La continuidad de <b>Gonzalo </b>en el conjunto blanco también dependía de <b>Endrick</b>, pero el brasileño se encuentra lesionado y volvería a las canchas hasta octubre. La entidad terminó apoyando a su canterano, que tampoco quería marcharse y le ha renovado su contrato por cinco temporadas más.