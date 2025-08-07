Internacionales

Xabi evitó su salida del Real Madrid: lo renovaron hasta 2030 y una cláusula de 1,000 millones

El entrenador español desea seguir contando con el canterano Gonzalo García tras su gran actuación en el Mundial de Clubes.

2025-08-07

Real Madrid ha tomado una rotunda decisión con una de sus más recientes figuras. Gonzalo García la rompió en el Mundial de Clubes, se ganó la confianza de Xabi Alonso y el club ha despejado todos los rumores de una posible salida, tras extenderle su contrato y darle ficha del primer equipo.

El canterano de 21 años fue colocado en el Getafe durante este mercado para no cortar su progresión, pero Xabi paralizó su salida, ya que lo considera entre sus planes de cara a la próxima temporada que arranca el viernes 15 de agosto, aunque los blancos jugarán cuatro días después.

OFICIAL: los candidatos para el Balón de Oro 2025 con tres figuras del Real Madrid y cuatro del Barcelona

Según publica este jueves el diario AS, el Real Madrid ya cerró la renovación de Gonzalo hasta 2030 y tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros. Además, fue registrado en LaLiga como jugador de la primera plantilla y en los próximos días será oficializado.

Cabe mencionar que el delantero también cambiará de dorsal y los reportes indican que lucirá la '9' que ahora está libre tras el cambio de Kylian Mbappé. El punta francés llevará el '10' que dejó Luka Modric.

Gonzalo se ganó la renovación y un lugar en los planes de Xabi por su brillante participación en el Mundial de Clubes ante la ausencia del propio Mbappé que estaba lesionado. Sus goles llevaron al Real Madrid a semifinales y le cambiaron el futuro.

Gonzalo García llegó a un acuerdo con Real Madrid para su renovación hasta 2030.

En Getafe esperaban concretar su cesión, pero finalmente el atacante se queda su equipo. "Hay acuerdo desde hace mes y medio para fichar a Gonzalo García. Tanto con el club como con el representante, siempre y cuando el jugador no continúe en el Madrid", reveló hace unos días Ángel Torres, presidente del cuadro azulón.

"Había un compromiso que, siempre que no se quedara en el Madrid, iba a venir. Este es un acuerdo de hace mes y medio, tanto con el Madrid como con el agente. Pero dado cómo está el niño, pues es posible que no", sentenciaba el máximo directivo.

La continuidad de Gonzalo en el conjunto blanco también dependía de Endrick, pero el brasileño se encuentra lesionado y volvería a las canchas hasta octubre. La entidad terminó apoyando a su canterano, que tampoco quería marcharse y le ha renovado su contrato por cinco temporadas más.

