Endrick se enfada tras enterarse quién llevará el '9' en el Real Madrid: "Le insisten para que se marche"

Endrick no habría tomado de la mejor manera que su compañero lleve el '9' del equipo. El periodista Alberto Pereiro, que ya adelantó que Gonzalo portaría dicho dorsal, reveló el enfado del ex Palmeiras con lo sucedido.

"Me contaron que la carita de Endrick en el vestuario no era la mejor posible. Es que para darle la alegría a uno te cargas a otro. El Madrid ha insistido a Endrick para que se marche a otro lado y él dice que no a todo. Que no y que no... Y yo creo que es una conversación que volveremos a tener que tener en enero", asegura el reportero en Radio Marca.

Endrick cumplió un año de estar en el Real Madrid, pero su situación ahora mismo parece complicada, ya que tiene por delante a Mbappé y al propio Gonzalo. El ariete brasileño firmó un contrato hasta 2030 y todo parece indicar que seguirá vistiendo el '16' y no su dorsal favorito.