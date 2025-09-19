Xabi tiene cuatro bajas: la convocatoria del Real Madrid para la Liga Española: uno de los más queridos regresa

El brasileño <b>Endrick</b>, cuyo último partido con el Real Madrid fue el 18 de mayo, es la gran novedad de una convocatoria en al que se asientan Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que podrán disputar sus primeros minutos ante el Espanyol, y de la que son baja <b>Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy</b>, por lesión, más <b>Dean Huijsen</b>, sancionado.Todas las bajas que sufre <b>Xabi Alonso</b> para enfrentarse al Espanyol en la quinta jornada de<b> LaLiga EA Sports,</b> son defensivas. El estreno en la Liga de Campeones dejó la lesión muscular de Trent que se sumó a la sufrida en los días previos por Rüdiger.