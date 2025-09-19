"No entro en etiquetas": Xabi revela cómo se porta Vinicius de suplente y deja las cosas claras a las estrellas de Real Madrid

<br />Aunque el tolosarra se mostró convencido de que a final de temporada, en el momento de hacer un balance del curso, Vinícius acabará como uno de los jugadores claves de su plantilla."Hay muchos jugadores importantes dentro de esta plantilla por nivel, experiencia, recorrido y por lo que nos van a dar.<b> </b>Vinícius es uno de ellos, Kylian es otro, Jude (Bellingham), Fede (Valverde), Aurelien (Tchouaméni), Dean (Huijsen) que está empezando, Carvajal. <b>No entro en esas etiquetas, valoro a todos</b>. El camino para que se sientan importantes lo estamos trazando, pero todos están en el mismo barco y necesitamos que todos remen en la misma dirección", sentenció.<br />