Le recetan duro revés a Lamine Yamal y dejan claro quién debe ganar el Balón de Oro 2025: "No hay discusión"

Del lado del francés aparece un defensor de peso: <b>Luis Campos</b>, director deportivo del <b>PSG</b>. El dirigente portugués no dudó en mostrar públicamente su respaldo hacia el atacante al que llevó desde el Barcelona en 2023.En diálogo con <i>RMC Sports</i>, Campos fue contundente al señalar: "El que claramente merece el Balón de Oro es Ousmane Dembélé, no hay discusión. Si no lo gana, es porque las personas que votaron no tienen la competencia para hacerlo. Si Dembélé se llamara Leo Messi o Cristiano Ronaldo, no habría discusión".