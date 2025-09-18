Le recetan duro revés a Lamine Yamal y dejan claro quién debe ganar el Balón de Oro 2025: "No hay discusión"

La ceremonia del Balón de Oro 2025 está a la vuelta de la esquina y el mundo del fútbol espera con ansias lo que sucederá en París el próximo lunes 22 de septiembre. El prestigioso galardón, entregado cada año por la revista France Football, reunirá nuevamente a las grandes figuras del planeta en el Teatro del Châtelet. En esta ocasión, hay dos competidores que sobresalen del resto y que parecen encaminarse a una definición cabeza a cabeza: Lamine Yamal, joya del Barcelona, y Ousmane Dembélé, extremo del Paris Saint-Germain. Ambos completaron una temporada de ensueño, con actuaciones determinantes durante la campaña 2024-25.

Del lado del francés aparece un defensor de peso: Luis Campos, director deportivo del PSG. El dirigente portugués no dudó en mostrar públicamente su respaldo hacia el atacante al que llevó desde el Barcelona en 2023. En diálogo con RMC Sports, Campos fue contundente al señalar: "El que claramente merece el Balón de Oro es Ousmane Dembélé, no hay discusión. Si no lo gana, es porque las personas que votaron no tienen la competencia para hacerlo. Si Dembélé se llamara Leo Messi o Cristiano Ronaldo, no habría discusión".

El director deportivo amplió su análisis y destacó lo que, según su visión, fue una temporada sobresaliente en todos los aspectos para el exfutbolista del Barcelona. "Esta temporada, el jugador con las mejores estadísticas y destacado en todas las competiciones es Ousmane Dembélé. Hakimi y Vitinha también tuvieron temporadas extraordinarias, pero el mejor jugador de la Champions League y de la Ligue 1 fue Ousmane", subrayó.