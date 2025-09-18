Flick se rinde ante Joan García y no gustará a Yamal lo que dijo de Rashford tras su doblete: "Necesitábamos un jugador..."

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha explicado este jueves que el conjunto azulgrana necesitaba incorporar este verano a un jugador como Marcus Rashford, autor de los dos goles en la victoria contra el Newcastle (1-2) en la primera jornada de la Champions League, para contar con todas las posiciones dobladas con "jugadores de calidad". "Marcus ha dado el primer paso: marcar dos goles en su casa, en un estadio como este y con la camiseta del Barça. Ha dado un paso importante para demostrar que Flick se rinde ante Joan García y sorprende con lo que dijo de Rashford tras su doblete en Champions: "Es un jugador fantástico", pero ahora tiene que dar el segundo paso", ha expresado el técnico en la sala de prensa de St. James' Park.

Sobre el delantero inglés, titular debido a la baja por lesión de Lamine Yamal, Flick ha comentado que "es importante que vaya cogiendo confianza" y ha reconocido que no está "sorprendido" por su actuación, puesto que "ya muestra esto en los entrenamientos". El alemán ha valorado que Rashford, el gran protagonista del partido y de la rueda de prensa, "lo ha intentado mucho y ha tenido buenas ocasiones" en la primera mitad, pero "las finalizaciones no han sido buenas". "Para un delantero siempre es bueno marcar goles. Estoy contento por él. Es un jugador importante", ha añadido. "En cuanto salió la oportunidad, hablé con él y le dije que le quería en el equipo. Estoy contento porque creo que es un fuera de serie y el equipo lo está cuidando bien. Tiene fuerza, velocidad, control y finalización, y creo que lo puede aprovechar más", ha completado. Sobre el partido, Flick ha analizado que "era vital mantener la portería a cero en los primeros quince minutos" y ha destacado que a pesar de que el Barça "es un equipo joven", ha sabido "defender muy bien" en un escenario exigente.

"El Newcastle empieza con una presión muy intensa, uno contra uno, y hemos aguantado muy bien. Después de estos primeros quince minutos, hemos tenido un 64% de posesión en la primera parte. Quizás hemos cometido demasiados errores, pero estoy muy contento. Era importante empezar con tres puntos y hemos visto una gran actuación del equipo", ha resumido el técnico alemán. Flick ha elogiado el rendimiento del portero Joan García, del que ha dicho que "lo está haciendo fantásticamente bien". "Es muy rápido y ha parado ocasiones de peligro. Con el juego de pies nos aporta un jugador más en la salida de balón, algo que es muy importante en la filosofía del Barça", ha reflexionado.