Xavi señaló al futbolista argentino que estaría por llegar al Barcelona: “Lo conozco, es un talento”

“Me gustaría jugar en el Barcelona, a parte de River, porque soy muy fan de Messi y siempre lo miré cuando jugaba en el Barcelona; ya me quedó eso de muy chico”, revelaba el jugador antes del Mundial Sub-17 en una dinámica con la página oficial de la Albiceleste.

Mientras tanto, en River Plate le proponen un contrato por cinco años elevando su cláusula de salida por lo menos en 50 millones de euros para evitar que el 1 de julio pueda negociar como futbolista libre.

“Estoy convencido de que el tema de Echeverri se resolverá de acá a fin de año. Así me lo dijo su representante. Habíamos quedado en charlar esto antes del Mundial (Sub 17), pero no queríamos entorpecer ese viaje y le fue bárbaro. Estamos acompañando todo el proceso de crecimiento de Claudio y espero que estos días tengamos noticias”, explicaba Jorge Brito, presidente de River, en una entrevista con TyC Sports.