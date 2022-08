Xavi en conferencia: Lo que pide a la afición del Barcelona, las expectativas y ¿se habla demasiado de títulos?

Xavi dio la cara tras el partido y valoró todo lo que sucedió el DT español pide paciencia, ya que el campeonato viene comenzando. Además, aseguró que Pedri no tiene ningún tipo de lesión.

Barcelona no comenzó de la mejor forma la temporada 2022-23. El equipo culé empató en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano y se deja los primeros puntos de la campaña.

¿Qué ha pasado? “El juego exterior ya lo tenemos. Hoy el juego interior pasaba por el tercer hombre. Lo hemos hecho tres o cuatro veces muy bien, pero también ha faltado efectividad. Atacar mejor y generar ocasiones. No hemos hecho el mejor partido. Estamos decepcionados. Puede ser que las expectativas que se han generado se hayan pasado un poco. Es un poco insuficiente”.

Lateral derecho: “Nos tenemos que reforzar ahí”.

De Jong: “No es suplente. Ya lo he dicho. Es un jugador importante. Si está con nosotros, va a ser un futbolista que nos va a dar. Más con esta actitud”.

Las expectativas: “No quiero buscar excusas. Sólo explicaciones. Mejor que haya expectativas altas. Bienvenido sea. Soy el primero que acepta estas expectativas. Quizás, por buscar una explicación, nos haya tensionado un poco más. Nos ha faltado efectividad. Era un partido para poder ganarlo bien”.

Terrible frustración: Así vivió Cristiano Ronaldo la goleada del Brentford al Manchester United

Pedri: “No tiene nada. Le hemos hecho unas pruebas ahora y está bien”.

¿Se habla demasiado de títulos? “Es el objetivo. Hay que analizar y mejorar. Pero esta temporada el objetivo es ganar títulos. Esto no cambia nada. No podemos decir porque hemos empatado que ‘ahora no’. Si no lo conseguimos, será decepcionante para mí y para el club. El año pasado era más difícil”.