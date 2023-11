¿Xavi lo tomará en cuenta? El jugador que sueña con volver al Barcelona: “Me gustaría regresar, pero no han mostrado interés”

El delantero no le dirigió el saludo a su entrenador tras vencer a la Real Sociedad, pero existe una razón de peso.

Grimaldo concedió una entrevista para ‘Jijantes’ en la que afirma que le gustaría regresar al Barcelona , pero aún no ha tenido ninguna propuesta firme.

“Siempre he dicho que el Barça era un club al que podía volver.... o sea que me gustaría volver porque es el Barça. Al final crecí ahí como jugador y muy feliz de haber estado en su cantera. Pero la verdad es que el Barça no mostró interés en mí”, arrancó diciendo el futbolista.

“Había conversaciones, pero nunca mostró un interés más allá de una conversación entre agente y club. Pero sin ir más allá. Se quedaron focalizados con los dos laterales que ya tenían y no valoraban otras opciones. Al final sabíamos que había un lateral fijo en mi posición”, recuerda Grimaldo.

Sobre su etapa como azulgrana, el nacido en Valencia dijo que “en mi primer año con el Barça B teníamos un muy buen equipo, podríamos haber estado en Primera División tranquilamente si no hubiera sido un filial”.