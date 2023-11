Vinicius y su charla con el árbitro tras el Real Madrid-Rayo: “Se agradece hablar así, te lo digo de corazón”

Vinicius ha protestado las decisiones de los árbitros airadamente jornada tras jornada. Pero el brasileño demostró luego de finalizar el Real Madrid-Rayo que es capaz de debatir en tono pausado con los colegiados cuando las pulsaciones de la jugada no están al rojo vivo.

“Pero, escucha, se agradece hablar así. Te lo digo de corazón”, le dijo el juez central. A lo que Vini añadía: “Si me toca un poco, es imposible quedarme de pie”.

Martínez Munuera fue el encargado de impartir justicia ayer en el Bernabéu. Durante el encuentro, el futbolista le reclamaba por una falta que consideraba clara: “Pero estoy de espaldas, si él me toca”.

No es la primera imagen curiosa que el delantero y un colegiado protagonizan camino de los vestidores. Sucedió en el duelo del Real Madrid ante Sevilla, en donde el brasileño pedía penal por un contacto de Jesús Navas.

El atacante protestó al árbitro mientras se dirigían a los vestuarios y obtuvo una respuesta poco cotidiana en esos actos. “Me he equivocado, si te lo he dicho”, reconoció De Burgos Bengoetxea al futbolista. En las imágenes, también captadas por DAZN, no se puede saber si se refiere a ese supuesto penal o a otra jugada del partido.