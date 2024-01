Xavi Hernández habla de la final Barcelona-Real Madrid en la Supercopa de España: “Es un superequipo”

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE XAVI HERNÁNDEZ

Partido

”El juego ha sido a ratos. Hoy era difícil. Ellos cierran muy bien, son de los mejores equipos a nivel defensivo. Sabíamos que no iba a ser cómodo. Hay que felicitar a Osasuna. En líneas generales, hemos hecho un partido sobrio. Hemos dominado, hemos tenido el control. Hemos generado más de lo habitual, pero podríamos haber sentenciado antes Estamos contentos, estamos en otra final, en otro Clásico. Ahora, disfrutar de la final y a competirla. No es un partido brillante, pero sí sobrio y bueno. Es merecido que estemos en la final. Nos dará moral y confianza para el domingo”.

Joao Félix

”Ha estado muy bien, ha entrado bien, y Lamine y Pedri..., los cambios nos han favorecido. Estamos en otra final. Cuando sale Pedri, todo se aclara. Está bien, para ser titular. Era la idea que teníamos, que hoy jugara unos minutos. He hablado con él y está bien. Los tres cambios han ido fenomenal. Para eso están, para contar con ellos cuando se les requiere”.

Árbitro

”En directo, me pareció falta de Andreas, la hubiera pitado en directo. Luego en la repetición no hay nada. Puede ser expulsión de Rapha. Pero no creo que haya sido decisivo”.

Clásico

”Ojalá sea el click definitivo. El Real Madrid llega bien, les vi ayer muy bien. Está al cincuenta por ciento”.

Raphinha

”Sintió molestias en los isquiotibiales”.