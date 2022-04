Xavi Hernández explota tras el bochorno de la Europa League ¿y responde a Ancelotti con otro dardo?: “Nos sentimos robados”

Estilo y ADN ¿Respuesta para Ancelotti? ”Con este estilo, hemos ganado 5 Champions. Lo puso Johan Cruyff. Ha dado frutos y resultados. Hay que mejorarlo, pero no dar bandazos. Hay que creer, corregir y mejorar. No cambiaremos el ADN por perder un partido o un título”.

Afectados el día del Eintracht ”Al salir del hotel, ya vi que algo no iba bien. Nos tiraron de todo. Te sientes robado en tu casa. No parecía que jugásemos en casa. Empezó todo mal. Luego, el penalti. Fue una noche fatídica en todos los sentidos. Empezó y acabó mal. Borrón y cuenta nueva”.

Errores que cuestan ”En el campo del Levante estuvimos, a ratos bien, en Frankfrut también, pero hemos perdido más balones que nunca. Y eso nos afecta mucho. Llegamos a un nivel muy alto tanto contra el Madrid como contra el Sevilla y ahora es patente que lo hemos bajado. Es cuestión de tiempo, de paciencia, y seguir creyendo. Y trabajar fuerte, no nos queda otra. Es un proceso. Es paciencia, seguir creyendo. Hay que competir como en el Bernabéu y Nápoles. Pero en otros momentos no estás tan bien”.

Mensaje antes del final de temporada ”Queríamos conseguir un título, y aún peleamos por la liga, estamos ahí, aunque está complicado. Estoy orgulloso de cómo compitieron el jueves, pero no jugamos bien. Les he enseñado errores nuestros”.

Explicación a la invasión

”El club dará explicación. Para no que no pase nunca más. Es un error. Se está trabajando. Los jugadores dijeron que sentían que no estaban en casa. No estábamos cómodos. Es una evidencia”.

Partido que les costó la eliminación

”Creo que vendrán a defenderse mucho. Como el Eintracht. Han mejorado mucho con Sergio. Trabajaban muy bien. Es un rival incómodo. Costará. Nos tenemos que rehacer tras la derrota. Quedan ocho finales. Es vital. Esperamos tener a la afición con nosotros, porque el otro día nos condicionó un poco”.