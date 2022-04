Xavi Hernández es tajante tras perder con Cádiz y pone en duda su presencia en la próxima Champions: “Tenemos que mejorar mucho”

“Es una semana muy mala. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes. Nos complicamos nosotros mismos la temporada. Son errores que no podemos cometer”, argumentó.

¿Qué ha pasado?

“No ha entrado el balón. Hemos generado muchas ocasiones. El Cádiz está muy bien organizado. Sergio trabaja muy bien. No hemos materializado las ocasiones. Al marcar, aún han hecho que el partido fuera más lento. Seguimos con el objetivo de la Champions intacta. Es una semana muy mala. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes. Nos complicamos nosotros mismos la temporada. Son errores que no podemos cometer. Cometemos errores fáciles. No atacamos ni defendemos bien. El portero de ellos ha hecho un gran partido. Tenemos que ser más competitivos”.

¿Les están afectando las bajas en defensa?

“Ellos han tenido tres claras pero nosotros hemos tenido muchísimas. No ha sido así y hay que hacer autocrítica. Hay que cambiar esta dinámica negativa como sea y hay que seguir”.

¿Se nota Pedri?

“Claro que se notan las bajas de Pedri, Piqué, Araújo, Ansu. Pero no son excusas. Nos ha faltado efectividad. Tenemos que seguir”.

La afición dio el callo

“Fue una pena lo de la Grada D’Animació porque les necesitamos. El público ha dado la talla y eso es importante. Ahora intentaremos que los próximos tres puntos Rayo) se queden aquí”.

Ocasiones

“Ellos han tenido tres ocasiones claras, y nosotros muchísimas. Su portero ha estado muy bien”.

Racha

“Llevábamos buenos partidos, pero en los dos o tres últimos no hemos sido nosotros. Tenemos que tener más personalidad, ganar más duelos.. Hay que mejorar. Quedan siete finales. Tenemos que ser autocríticos. Son errores nuestros”.