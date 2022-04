Choco Lozano se destapa: La vez que pudo volver al FC Barcelona, Xavi y revela lo que haría si marca un gol en el Camp Nou

Choco Lozano enfrentará este lunes al FC Barcelona en el Camp Nou. Antes del partido, el delantero hondureño tuvo una entrevista con Mundo Deportivo donde habló de todo un poco. El catracho comentó su paso por el cuadro catalán, la vez que pudo volver cuando se concretó el fichaje de Braithwaite y revela que sí festejaría si marca en el Camp Nou. Filtran audios entre Rubiales y Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita y los millones que ganaron Además, contó el jugador que más le gusta del Barcelona actual y así ser refirió a la eliminación del conjunto culé de la Europa League.

ENTREVISTA COMPLETA CON MUNDO DEPORTIVO ¿Cómo le va en el Cádiz? Bien, estoy contento, a ver si nos podemos salvar. Creo que podemos conseguirlo. ¿Echa de menos el Barça? Fue una experiencia maravillosa, no estuve mucho tiempo, pero estar cerca de esos jugadores tan buenos te genera ilusión, también el poder vivir en una ciudad espectacular como Barcelona, donde hay de todo. Estaba en el Tenerife y pude hacer un buen año en Segunda A. Gerard se fijó en mí y pude fichar por medio suyo dado que era el entrenador del filial. Me pidió y el club hizo el esfuerzo. Empecé muy bien, haciendo goles, e incluso subí a entrenar con el primer equipo. Con el que mejor me llevaba era con Fali y nos hemos reencontrado en el Cádiz. Estuve también con Carles Aleñá, con Cucurella, con Sergi Palencia... ¿Cómo afrontan el partido del Camp Nou? Va a ser muy complicado y más aún después de quedar ellos eliminados ante el Eintracht de Frankfurt. Tendrán la obligación de ganar y va a ser el doble de difícil que antes. ¿Se han fijado en lo que hizo el Eintracht para superarles? Se pueden aplicar muchas cosas, tirar del contraataque, atacar los espacios que deje el Barça... Pero nosotros tenemos otra manera de jugar. ¿Vio el partido ante el Eintracht? Vi el segundo tiempo y me pareció un partidazo, el Eintracht jugó muy bien. El Barcelona tuvo la mala suerte de que no le entró el primer gol pronto y los alemanes, con las contras, fueron muy eficaces. Eso, ser eficaz ante puerta, es lo que te da la opción de ganar a todo un Barça. Creo que marcó el partido la lesión de Pedri, que es un jugador que fija mucho al rival porque te rompe líneas. El Barça lo nota mucho si no está Pedri. Es una pena que se lesionase porque da gusto verlo jugar.

¿Cómo se le puede hacer daño al Barça? Al final va a marcar mucho la efectividad que tengamos ante puerta. No vamos a tener muchas ocasiones y se trata de tener una o dos claras y que una o las dos entren. Y también que ellos no estén finos. El Barça siempre fue un rival complicado y ahora mucho más porque está jugando muy bien, con mucha posesión de balón. Ojalá no tengan acierto arriba. ¿Cómo es el Cádiz de Sergio? La propuesta de este entrenador es diferente a la del anterior, el equipo intenta proponer y puede ser un bonito partido. No se puede ir de tú a tú a por el Barça porque te pasan por encima. De hecho, sabemos que vamos a tener que defender bien, el propio desarrollo del partido va a meternos atrás, seguro.

¿En qué ha cambiado el Cádiz respecto del de Alvaro Cervera? Ha cambiado mucho, la verdad. Cervera tenía una manera de ver fútbol que le ha dado resultado. Se encerraba para defender bien y buscaba una contra. Sergio te pide otras cosas, algo diferente. Situaciones que Cervera te sugería que no las hicieras, Sergio te pide que las hagas. Por ejemplo, un pase entre líneas o que el punta baje un poco para recibir y tener más balón. Sergio te exige que corras mucho defendiendo, pero también te da otras opciones para atacar que antes no nos daban. Cada uno tiene su método. Ustedes empataron 1-1 la pasada Liga en el Camp Nou. ¿Sirve eso de referencia para este partido? Recuerdo que empatamos al final con un gol de Alex, de penalti. Lo hizo Lenglet, que me parece gran central pero que ha tenido mala suerte en este aspecto de los penaltis. Pero aquel empate no es referencia porque el Barça está jugando mucho mejor, ese año estaba Messi y que no esté nos da un plus. Pero de todas maneras tienen jugadores de nivel mundial como Dembélé, Aubamegyang, Memphis... Tienen artillería, un equipo increíble. Cualquiera te puede hacer año.