La declaración de Xavi por la paliza que sufrió Real Madrid y el fichaje que están buscando: “Para los culés será una alegría”

“Estamos planificando y teniendo varias reuniones. Quedan cuatro partidos y no creo que sea el momento ideal para hablar con ellos. Lo principal ya está conseguido”.

“No. Nos comparamos con cómo estábamos el año pasado. Yo ahora mismo no me cambio por nadie”.

“No me gusta la palabra baño en el fútbol. Porque es destructiva, como fracaso. Creo que el City fue muy superior y lo aprovechó. En el Bernabéu no lo fue. Ya dije que para mí, el City es ahora mismo el mejor equipo del mundo”.

“Imagino que para los culés será una alegría. Los profesionales valoramos mucho LaLiga, independientemente de lo que hagan otros equipos. Nuestro termómetro es ver a la gente con esta alegría o ilusión. El valor no es que pierda el Madrid. Lo importante es haber hecho bien las cosas y ganar LaLiga”.

Renovación

“Hemos hablado mucho, pero no es un problema. No es prioritario. Tengo un año más de contrato. La prioridad es hacer un equipo más competitivo y ganar. He leído que hay discrepancias, pero yo nunca seré un problema para el Barça”.

¿Cuánto tiempo estará?

“Yo estaría toda la vida, pero esto va de resultados. Esto me da crédito para empezar la siguiente temporada. Yo tengo mucha ilusión y muchas ganas de hacer más cosas y más grandes todavía. No lo sé. Esto depende de los resultados”.

Mejor temporada que el Madrid

“Escríbelo si quieres. Tú mismo. Nosotros hemos hecho una gran temporada. Si hay que comparar, se hace con lo del año pasado o con otros clubes. Nuestro baremo es este. Dónde estábamos y dónde estamos”.

Un fichaje por Busquets

“Sí, el fichaje prioritario es el pivote defensivo. El relevo de Busquets”.

¿Qué nota le pondría a la temporada?

“Le pondría un notable al equipo. No hemos cumplido todas las expectativas. Hemos competido muy bien en Supercopa, la desgracia de la Copa, y LaLiga extraordinaria. En resumen, le pongo un notable a la temporada”.