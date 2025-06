Zidane no esconde su objetivo de ser seleccionador de Francia una vez que el actual técnico Didier Deschamps termine su contrato dentro de un año.

De acuerdo con la citada fuente, el técnico de 52 años rechazó "con su tacto habitual" la propuesta del Al Hilal, con el argumento de que tenía otros proyectos en mente.

L'Equipe añade que Al Hilal centrará ahora su búsqueda en el italiano Simone Inzaghi, al que había contactado anteriormente, pero que había declinado dar una respuesta hasta que disputara la final de la Champions League que perdió anoche con el Inter.

De hecho, Inzaghi no garantizó su continuidad en el club nerazzurro tras perder el título ante PSG. "No estoy seguro de si estaré en el Mundial de Clubes con el Inter. No me parece correcto hablar de mi futuro ahora. Estoy aquí en esta rueda de prensa por respeto y cortesía... esta derrota me entristece", comentó muy dolido.