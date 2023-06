OFICIAL: Zlatan Ibrahimovic se retira del fútbol a los 41 años y deja mensaje; “Es el momento de decir adiós”

“La primera vez que llegué me diste felicidad, la segunda vez me diste amor. Quiero agradecer a mi familia y a mis allegados por su paciencia. Quiero agradecer a mi segunda familia. A los jugadores, al entrenador y a su cuerpo técnico por la responsabilidad que me dieron. Quiero agradecer a los directores por la oportunidad que me dieron.

“Por último, pero no menos importante, desde mi corazón, quiero agradecerles, fanáticos. Me recibisteis con los brazos abiertos y seré milanista toda mi vida. Es hora de decir adiós al fútbol, pero no a ti. Es demasiado difícil, hay demasiadas emociones. Te veré por aquí si tienes suerte. Forza Milán y adiós”.