Jerry Bengtson sobre su futuro en Olimpia: "Vine de paseo y veré las oportunidades"

Jerry Bengtson se encuentra muy contento por su retorno la selección Nacional de Honduras. El ariete de Olimpia hizo sus valoraciones sobre los amistosos que vienen.

"Me siento bien y vamos a enfrentar estos dos partidos con mucha responsabilidad, son compromisos lindos para jugarlos y estamos con mucha confianza, esperamos llegar bien al partido", comenzó diciendo el atacante.

Sobre Panamá, dijo: "Ellos siempre que vienen a jugar con nosotros quieren ganarnos, pero nosotros estamos en nuestra casa y vamos a hacer un partido muy inteligente y serio, no hay partidos amistosos y vamos a empezar ganando".

Además afirmó que en el tiempo que estuvo fuera de la bicolor, nunca dejó de apoyar. "No estuve mucho tiempo pero siempre estuve ahí de cerca apoyando a los compañeros y ahora me toca estar acá y lo voy a aprovechar al máximo, todo este tiempo que estuve, vi a la selección y ahora voy a tratar de aprovechar el tiempo"



Y siguió diciendo con respecto a dicho tema: "Tengo una buena relación con todos y me han recibido muy bien, no soy alguien nuevo y siempre he estado ahí hablando casi con todos y me recibieron muy bien y eso es muy importante"



Al preguntarle si se considera un referente y hombre que liderará al grupo, afirmó: "Acá vengo para aportar un granito de arena y estamos comprometidos, sabemos que esto viene comenzando y hay una buena selección y un buen grupo, lo más importante es hacer las cosas bien dentro del terreno de juego. Creo que me aparté por el grupo y era lo más importante, es quedó atrás y con todas las ganas"



SU FUTURO:

Para concluir, Bengtson adelantó que terminará su contrato con Olimpia y luego buscará volver al extranjero.

"Por acá sólo vine de paseo, solo vengo un rato y vamos a ver ahora porque tengo un año con Olimpia, esperamos hacer bien las cosas y ver las oportunidades con mi agente, tengo 31 años y todavía hay muchas ganas".