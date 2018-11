Michaell Chirinos: "Estoy en una de las mejores ligas y eso me ha ayudado"

Michaell Chirinos, atacante de Lobos BUAP de México demostró que tiene las suficientes condiciones para pelear un puesto en la Bicolor y ayer fue pieza clave para que Honduras ganara 1-0 a Panamá.

"Gracias a Dios estoy bien físicamente y mentalmente me siento al cien. Yo estoy trabajando de la mejor manera para hacer las cosas bien", comenta.

El pequeño jugador asegura que este grupo hay mucho talento. "Eso es bueno para nosotros, ya que tenemos gente de experiencia con juventud esto nos ha ayudado mucho y trataremos de dar lo mejor".

En cuanto a su regreso al coloso capitalino. "Me sentí muy bien de haber regresado a jugar en el Nacional, con mucha confianza de poder dar lo mejor y al final sacamos un resultado que fue lo importante".

Y sobre las quejas de Quioto y Elis del césped del Nacional. "Ellos están acostumbrados a otro tipo de cancha, pero hay que acomodarse a lo que sea. Yo de vuelta me sentí muy bien, pero es cierto lo que dicen mis compañeros".

Chirinos cree que la Bicolor tendrá apoyo en cualquier lugar de Honduras. "Yo pienso que donde vaya la Selección va llegar gente, pero es importante tener una buena cancha para practicar fútbol, uno se da cuanta cuando va al extranjero de muchas cosas, pero al final tenemos que ser profesionales y salir a dar lo mejor".

Ahora que se muestra feliz por la oportunidad que se le da de sumar minutos en la Bicolor. "Con los técnicos anteriores no tuve mucha participación, lastimosamente me quedaba en lista o me subían a las gradas, pero siempre mi apoyo estaba ahí y esta vez me siento con más confianza, entregado y gracias a Dios tengo compañeros que me aconsejan".

En cuanto al duelo ante Chile. "Será un rival muy duro, recién perdió con Costa Rica y eso lo hace más difícil, pero nosotros tenemos un excelente grupo y trataremos de dar lo mejor para salir con un buen resultado".

Chirinos es de los nuevos jugadores que no formaron parte del proceso de Reinaldo Rueda y ahora lo enfrentarán.

"Yo no estaba ni en reservas, yo estaba en casa en ese entonces. A veces conversan mis compañeros y uno solo escucha de cómo era el profe Rueda. Yo en ese entonces solo era un aficionado"

El jugador asegura que ahora se siente en mejor nivel por la competencia que está teniendo en la liga azteca. "Estoy en una de las mejores ligas y eso me ha ayudado mucho a crecer futbolísticamente. Yo estoy trabajando para darme a demostrar y ayudarle a la Selección".

Y agrega. "Estando en la liga mexicana eso me ha ayudado mucho, ahí es muy exigente y hay que acoplarse a lo que sea".

Chirinos asegura que. "Desde pequeño nunca le tuve miedo a ningún rival, siempre jugaba con los mayores, habían veces que no me dejaban jugar, pero siempre pedía chamba. Yo no me fijo en el rival, sino que mis capacidades las puedo demostrar en el campo, no importa el rival".

Y en cuento a su futuro. "Vengo un año a préstamo, todavía me falta y este sábado jugamos contra Toluca en la última fecha y después tengo seis meses con ellos. Confío en Dios poderme quedar y sino esperar una mejor opción"

Chirinos se muestra muy agradecido con Francisco Palencia. "El profe me tiene mucha confianza y me ha ayudado a crecer en esa liga. Yo he recibido consejos de él", finalizó.