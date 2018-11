Alexis Mendoza sobre la Selección: "Esta espera me crea ansiedad"

Se declara discípulo de Reinaldo Rueda y amante del fútbol de ataque, también se califica como un técnico honesto a quien no le gusta llevar a nadie “con la doble”.

Con carácter de hierro cuando le toca aplicar una medida disciplinaria porque hay reglas que para él no son negociables desde ningún punto de vista.

Alexis Mendoza es uno de los principales candidatos para dirigir a la Selección de Honduras rumbo a Catar 2022.

En sus últimos tres años se independizó y ha dirigido a dos equipos: Júnior de Barranquilla y al Independiente del Valle en Ecuador, con el primero fue campeón de Copa y a ambos los condujo en la Copa Libertadores.

El barranquillero recibió a DIEZ en su hogar y en una extensa charla reveló cómo vive la espera previo a que Honduras elija al nuevo seleccionador, nos habla de su estilo de juego y qué cosas no puede perdonar en un futbolista profesional.

Hace 8 años que se fue de Honduras ¿qué ha pasado con su vida?

Primero agradecido con diario DIEZ por haber hecho este viaje y consideren mi nombre, es un tema de agrado y de orgullo para mí. Después de salir de Honduras continué con el profesor Rueda en Ecuador, clasificamos al mundial de Brasil y al regreso tomé la decisión de no seguirlo acompañando. En 2015 asumí la dirección técnica del Junior de Barranquilla, salí campeón de Copa en 2015, fui a Ecuador en 2016 a Independiente del Valle, jugamos Copa Libertadores y terminé contrato; en 2018 regresé a Junior, dirigí Copa Libertadores y al tercer partido de Liga la directiva optó por cambiar de técnico en el mes de abril.

¿Y qué ha hecho desde entonces?

No asumí ninguna responsabilidad en el segundo semestre. Primero por no haber un proyecto que me llenara, entonces opté por mejorar mi salud. Tenía casi 12 años de no ponerle atención sin ningún examen médico, había una lesión en el hombro que estaba muy deteriorado porque no me lo había tratado, entonces me operé, estoy en ese proceso de rehabilitación que es incómodo, doloroso, pero debía poner un alto para mejorar y estar bien para el futuro.

¿Qué valores siente que tiene como entrenador?

Los que siempre se han reafirmado en mí como persona; soy honesto y cada proyecto lo asumo con responsabilidad, me voy a muerte con lo que tengo. Soy alguien de familia y la parte moral no la vendo ni divido.

¿Al ver sus resultados como DT principal no siente que debió separarse mucho antes de Reinaldo Rueda?

Todo tiene su tiempo y los diez años que viví con él fueron espectaculares y me llenaron desde todo punto. Mucha gente puede pensar eso, pero quizá si lo hubiese hecho antes no tendría todo ese conocimiento que me transmitió.

Cuando se fue de Honduras iba con el pelo negro, un año después estaba blanco ¿Qué le pasó?

Muchas veces el estrés que uno tiene encima y no se da cuenta, eso en cualquier momento pasa factura y cuando me fui de Honduras salí tranquilo, llegué relajado a Ecuador, luego vino toda la exigencia en la eliminatoria y me terminó por cambiar totalmente y de eso no había reversa.

El antes y después de Alexis Mendoza.

En Honduras muchos asumen que usted es el virtual técnico de la Selección Nacional ¿qué papel asume usted ante esto?

Lo asumo con satisfacción y orgullo. No es cualquiera que aparece de candidato para dirigir una selección y más Honduras que es un equipo que conozco. Entonces es un tema de responsabilidad, pero también estoy tranquilo porque no he tenido esa conversación con la dirigencia, eso tarde o temprano puede pasar, pero puede que no sea así porque de aquí a enero que hagan el nombramiento pueden aparecer otros que tenga algo que yo no pueda dar y pueden cambiar, yo les agradezco que tomen en cuenta de mi nombre.

¿Siente que está capacitado y que es el momento para tomar una selección?

Yo tengo esa madurez que me dio el vivir dos eliminatorias como jugador en Sudamérica, luego otras dos en países diferentes como asistente. En mi caso siento que tengo la experiencia y el camerino para intentar dirigir una selección y lograr esos objetivos que se plantean los directivos, jugadores y aficionados.

Si se me presenta la oportunidad lo haré con toda la dedicación, responsabilidad, profesionalismo y con ese fervor de como lo hicimos para la clasificación del 2010.

¿A qué se refiere cuando dice tengo el camerino?

El conocer un camerino de una eliminatoria como jugador y técnico, sé lo que es un vestuario de equipo y selección, además veo jugadores muy comprometidos que quieren tener en su currículum un Mundial.

Veo que le ilusiona mucho que se le presente esta oportunidad.

Es una ilusión que tengo y por la cual trabajaré para que se haga realidad, todos son sueños y teniendo gente buena alrededor se puede conseguir el objetivo principal.

Alexis Mendoza charlando con el periodista de DIEZ Marco Aguilar, enviado a Barranquilla para hablar sobre la selección de Honduras.

Es una camada de jugadores muy diferente a la que dejaron ustedes ¿está empapado de quiénes son ellos?

Sí, pero hay que empaparse más. No solo es leer de ellos, es verlos ahí, tenerlos al lado, de frente, conocerlos personalmente, ahí los vemos cara a cara. Por el momento sé quiénes juegan, pero de sus condiciones solamente entrenando.

¿Siente que enero es un buen mes para nombrar el técnico y si cree que da espacio suficiente para la eliminatoria?

Eso hay que hablarlo porque fechas FIFA solamente habrá una y es ahí donde los equipos prestan a los jugadores para trabajar. No sé qué tanto se pueda hacer microciclos porque con una sola fecha FIFA, no va a alcanzar, pero es el tiempo que habrá y se le debe sacar el mejor provecho.

¿Qué nombres se le vienen a la mente de esta selección?

Más que todos los que estaban cuando estuve allá, Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre que todavía están vigentes y eso me habla mucho de lo que se han cuidado en sus vidas, hoy el fútbol les retribuye lo que ellos se merecen. Luego son esa gente nuevo que leo como Choco Lozano, los de la MLS, sé que son jugadores en un momento estelar.

¿Le ha sorprendido a alguno?

No los he visto jugar, me hablan de algunos, un día bien y otras veces mal, así que pero prefiero no hacerme una imagen, pero sé que son jóvenes que ojalá sean cada vez más responsables y que le den a Honduras lo mejor.

¿Cree que esa recomendación que ha hecho el profesor Rueda pesa mucho para su nombramiento?

Pienso que sí por la credibilidad que tiene el profe y los diez años que estuvimos juntos, conoce lo que soy como entrenador en propiedad porque nos enfrentamos, me conoce como persona y sabe cuál es mi capacidad. El profesor Rueda seguro fue neutral porque si hubiese alguna opinión en contra de mí no me postulara para ser el técnico de Honduras por lo que él representa para el país, es un hondureño más que ama ese país y su opinión es valedera.

¿Y qué le aconseja Rueda?

Él es muy honesto. En su momento me dijo ‘profe me preguntaron por ti y dije esto y lo otro, no hable mal de ti’, entonces le respondí ‘gracias profe, yo esperaré y te agradezco la opinión que diste’.

El cuerpo técnico comandando por Rueda para la eliminatoria del 2010. Mendoza era su mano derecha.

¿Y se considera un discípulo de Reinaldo Rueda?

Así es. Yo tuve otros técnicos con quienes fui asistente, pero con quien más tiempo pasé y recibí enseñanza fue con él, clasificamos a dos países al Mundial y me llenó de experiencia porque fue muy recto y leal conmigo.

En Honduras hay afición y periodismo que cree que no se debe seguir la línea de la escuela colombiana ¿qué piensa?

Esto es de resultado y de trabajo. Si uno demuestra la capacidad y entrega, ellos pueden unirse a ese proyecto y hacerlos cambiar de idea porque todo en la vida es cambiable y más cuando se va en el camino correcto. Entonces las personas que no estén de acuerdo con la línea colombiana no se les podrá hacer cambiar de opinión si no ven los resultados.

Sabemos cómo juega Rueda, Suárez y Pinto, pero ¿usted como entrenador qué características tiene porque no le han seguido su carrera?

Lo que he plasmado en mis equipos es que me gusta salir a atacar de local o visitante, pero en casa mucho más. No me gusta ir a poner un bus en el arco cuando salgo, tomo precauciones defensivas y a empatar nunca salgo porque eso no se programa, es consecuencias de los 90 minutos y si pierdo lo hago con la mía.

Me gusta la tenencia del balón y salir jugando desde atrás, pero sin arriesgar. No escatimo al momento de atacar y si me toca contragolpe lo hago y si son llegadas construidas también, es un poco de todo, pero ante todo el buen juego.

¿Su planteamiento favorito?

Lo varío según el rival. Puedo jugar un 4-4-2, un 4-1-3-2, 4-4-1-1, en mí concepto exijo que el volante 5 debe hacer gol, los laterales tienen que llegar al fondo, tirar centros y si puede anotar que lo haga porque no me gusta darle toda la responsabilidad al 9 ni al 10, así que no tengo un esquema definido.

¿Y qué metodología tiene de entrenamiento?

La que se usa en el fútbol actual: Todo es con balón. El trabajo físico es con balón y la parte táctica también. En selección hay poco tiempo para hacer una preparación física así que todos deben llegar bien y hacer mantenimiento.

¿Es un técnico mano dura o da libertades? ¿Cómo se define?

Me defino como un técnico correcto. Te doy toda la confianza hasta que la violes. El jugador sabe cuál es su comportamiento como profesional de selección, hay que manejarse como gente de sociedad porque todos los están mirando y su comportamiento dice lo que son como personas y eso no se negocia con nadie. El cuido personal, la responsabilidad en tu equipo, eso no va por la derecha ni izquierda, hay una sola fila.

Hablo mucho con el jugador, le transmito la experiencia porque sé lo que es, tengo capacidad para hablar de estilos de juegos y qué necesitan para ir a Europa y el que no quiera estar no va a estar porque no vamos a depender de un jugador y hasta ahora adonde he estado no he dependido de uno, todos juegan y todos tienen responsabilidad y quien esté de suplente sabe lo mismo que el titular, cada uno en su posición.

Actualmente Mendoza está en un proceso de recuperación tras una cirugía en su hombro.

O sea tiene mucho carácter.

Pero es un carácter que no es para que diga ‘uyy es berraco, vean como grita’. Yo te hablo tranquilamente y tomo mis decisiones si no te alineas en nuestros objetivos, cada decisión las tomaré siempre pensando en Honduras y la selección. También quiero decir que trato igual a un jugador de 22 años que al de 32 y el día que pueda jugar el de 22 el de 32 va a ser suplente ¿por qué? porque le dio ‘papaya’ al otro, así de sencillo.

¿Y si le sale una oferta seria en este momento la tomaría?

Yo he escuchado otras ofertas, por equis o ye razón no la he tomado, pero estoy escuchando. No tengo nada seguro, esto es una posibilidad porque si la Federación dice que mañana va otro técnico va y ahí nadie se interpone, nadie tiene que molestarse. Al final uno por estar esperando se puede quedar ni con lo mucho ni con lo poco, así es el fútbol.

¿Su prioridad es Honduras?

No tengo responsabilidad con nadie. Si Honduras me da un proyecto, lo analizaremos, pero si de aquí a enero aparece otra selección o equipo y me dan un proyecto a dos o tres años con un tiempo de trabajo lo estaría pensando.

¿Es incómoda esta espera?

Me crea ansiedad, por muy tranquilo que quieras estar no lo logras porque siempre hay alguien te llama y te tocan nuevamente el tema.

¿O sea está ansioso en esta entrevista hablando del tema?

Claro, claro. Imagínate, le conté a mi esposa que venías tú para una entrevista y tocar nuevamente el tema, ella me dijo tranquilo, hazlo… Todo eso se renueva.

¿Y qué piensa cuando escucha que usted llegaría porque es el más accesible económicamente?

Prefiero no opinar porque puedo cometer una imprudencia. Quien dice eso lo hace por desconocimiento, pero no saben cuál es la realidad. He escuchado algo de eso, pero no opino, están equivocados. En un contrato tú ofreces y yo pido, haces contrapropuesta y se acerca, se puede llegar a un entendimiento, cuando las cosas están disparejas es difícil hacerlo.

¿Usted se considera un técnico barato o caro?

Si digo que soy barato miento, si te digo que soy caro también te miento. No sé dónde te colocarán. Acá la parte económica importa, pero también como vas a hacer tú trabajo y qué te presentan para hacerlo. Lo que te digo es que tengo mi capacidad y que puedo hacerlo, no hay dudas.

¿Usted es de los que se deja de imponer jugadores?

No, prefiero irme... y el mismo día. Cuando un directivo me diga te lo mando para que lo pongas, me voy. Ni firmo. Nunca lo he vivido y cuando lo viva hasta ahí llego.

¿Si va a Honduras su hijo Alexis trabajaría con usted de asistente o lo alejaría por el tema familiar?

Él trabaja conmigo, siempre ha sido el segundo, hace parte del cuerpo técnico, hay que hablarlo con la directiva de cuántas personas maneja la Federación, pero es una utopía hablar de eso cuando no hay nada.

¿Qué le dice su esposa de volver a Honduras?

Está tranquila, ellos me dan su punto de vista y analizamos. Hoy nosotros nos movemos solos, nuestros hijos están grandes, en Ecuador pasó así.

¿Se ve mundialista en 2022?

Sabes que sueño mucho con eso, siempre me imagino coger una selección y clasificarla a un mundial, yo he ido a cuatro mundiales, sé lo que es esa fiesta y no me lleno de satisfacción porque quiero ir a otro como titular y por eso mismo quiero inculcarle eso al jugador que no ha ido y quiere ir, esa es la mejor fiesta que hay porque algunos no han podido redondear sus carreras, entonces estos de Honduras pueden contagiarse porque hay talento, pero falta el trabajo y la responsabilidad.

¿Qué le dice su corazón, donde se ve en enero?

Es difícil poner a pensar al corazón donde meses adelante, los tiempos vuelan, algo puede pasar esta semana que ya no tengo esa posibilidad, pero tengo la mejor voluntad.

¿Qué le dice a la afición de Honduras?

Que estoy en esa posibilidad y gracias por poner mi nombre entre los candidatos y a quienes no le gusta que esté ahí decirles que gracias también, es la respuesta que uno tiene que trabajar más para agradarles, queremos contar con ellos y que si nos toca lo haremos de la mejor forma buscando ese objetivo.

¿Cómo persona como se autodefine?

Es difícil hablar de uno mismo porque la gente lo ve con otros ojos, pero siempre pongo encima mi honestidad, no llevo a nadie con la doble. Es una virtud que siempre he tenido, también mi grado de responsabilidad cuando asumo algo.

Luis Suárez dice que usted es idóneo para el puesto.

Le agradezco al profe 'LuisFer' por tomarse ese tiempo, me alegra que piense así.

EN CORTITO

Lo que extraña de Honduras: Aquel momento cuando el país se unió por ese logro en el 2010.

Alexis Mendoza: Una persona recta.

Su familia: Todo. En las buenas y malas.

Reinaldo Rueda: El gran maestro, el gran hermano, mi gran.

Honduras o Ecuador: Cada uno me entregó algo diferente.

Catar 2022: Hoy es una ilusión.