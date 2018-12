Tenfield de Uruguay: Fabián Coito dirigirá selección en Centroamérica

¿Viene a Honduras o Panamá? Fabián Coito, exjugador del Olimpia y entrenador de las selecciones menores en Uruguay anuncia que dejará de ser técnico del equipo Sub-20 de su país parar venirse a dirigir una Selección en Centroamérica según revela el sitio deportivo Tenfield de Uruguay.

Coito que colgó las botas a mediados de los años 90 vistiendo la camisa del viejo León en Honduras, conoce muy bien nuestro fútbol según informa el portal deportivo Tenfield en la nota donde revela la noticia.

“El contrato es hasta el Sudamericano, he intentado gestionar y no encontré eco en la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol). Mi vínculo siempre estuvo más comprometido con la palabra que con las condiciones de trabajo que se me brindaban. No tengo participación en el cuerpo técnico de la Selección mayor. No me corresponde decir a mí sí tendría que estar cerca…”, dijo Coito al sitio.

El mismo portal informa que el técnico de la Sub-20 de Uruguay viene camino a una selección de Centroamérica. “Centroamérica, su próximo destino deportivo… Lo espera una selección mayor para encabezar el proyecto Mundial Qatar 2022. Vale recordar que, Fabián Coito finalizó su carrera de futbolista defendiendo la camiseta de Olimpia de Honduras, por lo que se lo puede considerar todo un experto en cuanto a la zona de Concacaf”, dice la nota de Tenfield.

Honduras todavía no ha confirmado su entrenador al igual que Panamá. Las únicas selecciones en Centroamericana que tiene técnico son: Guatemala con Walter Claveri, El Salvador con Carlos de Los Cobos y Gustavo Matosas, entrenador de Costa Rica.

En la Fenafuth han confirmado que hay tres candidatos para tomar las riendas y se ha manejado que el fuerte candidato es Alexis Mendoza, además de otros dos en los que estaría Fabián Coito quien es uno de los entrenadores uruguayos que comienzan a despegar.