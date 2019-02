Fabián Coito: ''Esta Selección es competitiva; voy a respetar el estilo de los jugadores''

Luego de ser anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Honduras, el uruguayo Fabián Coito habló sobre su nuevo reto y lo que intentará aportar a la 'H' para Fútbol a Fondo.

¿Qué lo sedujo para llegar a la Selección de Honduras?

''Dirigir una selección es un honor para cualquier entrenador, esta es una selección competitiva, llevo 12 años trabajando con selecciones y tenía mucho deseo de tener el desafío de este tipo''.

¿Cómo llega para ser entrenador de la H?

''Llego en un momento justo, dejé mi trabajo terminado en la Sub-20 de Uruguay en el Mundial. Estoy con mucha ilusión , esperanza, con muchas ganas de encarar este nuevo reto''.

No tiene experiencia en selección adulta

''Yo sé que es diferente en la presión, obligaciones, demanda del futbolista, pero creo que algunas cosas son cómunes, trabajamos en Uruguay con profesionales y esperamos plasmar todo ese aprendizaje en Honduras''.

Actualidad del fútbol de Honduras

''Estuve enterado de todo. Miguel Falero es de mi cuerpo técnico y habló con él para conocer la preparación de la seleccion. He hablado con gente que conoce el fútbol hondureño, tengo un recuerdo de los Juegos Olímpicos cuando Honduras tuvo una destacada participación. Me he informado sobre sus legionarios, ya nos pondremos de cara al trabajo de la selección.







¿Fue difícil aceptar este nuevo reto?

''Acá tengo muchas oportunidades, quiero encarar cosas nuevas, crecimiento personal, y estoy seguro que vamos a hacer cosas importantes para el fútbol de Honduras''.

¿A qué juegan los equipos de Fabian Coito?

''Yo voy a respetar el estilo del futbolista hondureño. Quiero formar una seleccion unida, la cercanía del entrenador es importante para ayudar al crecimiento indiviual del futbolista''.

¿Cuándo viene?

''Esta semana definimos el día que voy a llegar. También vamos a definir las próximas convocatorias y antes de la fecha FIFA ya quiero ir conformando mi equipo''.

Mensaje para el pueblo hondureño

''Aradecer por haberme considerado. Quiero que el futbolista sienta orgullo de jugar en la selección y esperamos lograr cosas importantes''.