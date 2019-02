Héctor Vargas sobre Coito: "Hay que pedirle que clasifique al Mundial"

Héctor Vargas, entrenador del Marathón, emitió su opinión sobre el nombramiento de Fabián Coito como seleccionador de Honduras: "Me parece que el mejor día que lo pudieron haber hecho", comenzó diciendo.

Después de comienzo pacifíco mandó un par de dardos: "Uno no puede compartir un montón de cosas, pero espero que si las cosas no funcionan se hagan responsables(Fenafuth) y no digan después, como en el caso de(Jorge Luis Pinto), que fue un proceso exitoso y dejó una selección para el futuro, simplemente para taparse los errores".

Agregó, quizás muy prematuramente, que: "Espero que si se tiene que ir, que esperemos que no por el bien del fútbol de Honduras, pero si así fuera, que se hagan responsables ellos (Fenafuth)"

¿y que hay que pedirle? "Que haga su trabajo lo mejor posible y clasifique al Mundial, después empiezan a poner excusas que están conociendo el equipo. Tiene que ganar todo, Honduras está acostumbrado a pelear los primeros lugares en Uncaf, Copa Oro y las eliminatorias. Hay que pedirle lo que se le pidió a los demás técnicos".

A Vargas no le parece con un comité ejecutivo saliente deje nombrado al entrenador: "Aquí hay muchas cosas que no son éticas, desde capacitar en un club de la Liga a árbitros, desde renunciar para asumir, de aceptar situaciones de gente que ha estado en la Federación y está procesada. Lo que menos se tiene es ética. De mi parte si alguien estuvo manchado y estoy cerca de él, lo menos que tengo que hacer es irme".

Tres colombianos, viene un uruguayo ¿y argentinos para cuándo? "No es de nacionalidad, es capacidad. Si vos ves que los colombianos dejan cosas, está bien, esto no pasa por el pasaporte. Lo que te dijo es que se asuma la responsabilidad si algo no han hecho bien. Como se hacen cargo de los éxitos, tienen que hacerse cargo de los fracasos".