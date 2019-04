Carlos Tábora: “En este momento Carlos Mejía no está para el Mundial”

La Selección Sub-20 cumplió este día con su penúltimo microciclo en suelo nacional y la semana siguiente finalizará los trabajos en el país.

El combinado le ganó 4-3 en un amistoso a Real de Minas y previo al Mundial, Carlos Tábora dio detalles acerca de la preparación que tendrá el grupo.

“La próxima semana hacemos el último microciclo en el país y el 4 de mayo estaremos citando al grupo que nos estará acompañando a la etapa final en el Mundial. Estaremos en Alicante y antes es Bratislava jugando el 8 contra Qatar, el 12 nos confirmarán un amistoso y el 15 contra la sub-20 de Valencia; ya el 18 cerramos la preparación contra Argentina”, inició contando.

El tema de las lesiones es algo que aqueja al grupo pues actualmente hay cuatro jugadores que podrían perderse la justa en Polonia. Uno de los futbolistas es Edwin Rodríguez de Olimpia, pieza de la cual no ha sabido nada según detalló Tábora.

“Edwin está muy triste y preocupado. No hemos hablado con la parte médica de Olimpia y desconocemos su proceso de recuperación, en el tema médico no sé cómo va él y cómo va la lesión. Preocupa porque no tenemos información por parte de Olimpia, los médicos de la selección han intentado comunicarse con el médico de Olimpia y no se ha dado ninguna respuesta, lo que conocemos en por las charlas que se han tenido con el jugador”.

Otro lesionado es Carlos Mejía del Vida, el extremo se sometió a una operación y por lo que explicó el DT, no estaría en el Mundial.

“Lo de Carlos Mejía es más serio, sinceramente en este momento Mejía no está para el Mundial, que llegue al Mundial ya es otro tema que se tocará con nuestro cuerpo médico. Se le hizo una operación y bueno entendemos que no ha sido fácil, tenemos que ver lo de su retorno y la confianza que tenga luego que se operó su rodilla”.

Carlos Mejía sería una de las sensibles bajas para el Mundial de Polonia.

¿Qué otros casos de lesión hay? Tábora explicó: “También tenemos el caso de Patrick Palacios con un ligero rompimiento de su fibra muscular y estamos viendo el reporte que nos darán en estos días, la próxima semana lo valoraremos y así tomaremos decisiones”.

“El otro caso es el de Luis Palma que hace dos días comenzó trabajos con balón y veremos si lo podemos tener acá para hacerle una valoración con nuestro cuerpo médico. Por eso hemos trabajado con 35 jugadores que puedan estar listos para la competencia”, terminó contando en cuanto a los lesionados.

Fenafuth ya entregó a FIFA el listado preliminar de 35 jugadores para el Mundial de Polonia de los cuales, 21 serán elegidos finalmente. Ante las lesiones de varias piezas, el profesor Tábora mencionó que otros jóvenes han sido considerados en el proceso.

“Tanto Paolo Belloni como Joseph Rosales (juega en Panamá) están en el listado de 35 jugadores preliminares, hasta 24 horas antes del primer juego uno puede cambiar y por eso deben estar listos”, cerró.

DATO: Honduras debutará el 24 de mayo ante Nueva Zelanda, el 27 se mide contra Uruguay y el 30 cierra la primera fase contra Noruega.