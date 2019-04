Sub-20 de Honduras jugará cuatro amistosos antes del Mundial de Polonia

La Selección Sub-20 de Honduras que ha estado solamente entrenando tras clasificarse al Mundial de Polonia, por fin tendrá su preparación ya con partidos amistosos tras confirmarse que tendrá cuatro enfrentamientos antes de la cita mundialista.

Se ha confirmado que el cuadro nacional estará enfrentando en España a las selecciones de Catar y Argentina, además de la Sub-20 del Valencia de España y una cuarta Selección que se estará definiendo en los próximos días y que sería Senegal.

“Dentro de esos 35 jugadores que enviamos en listado a FIFA, posiblemente se nos quedaron algunos muchachos, es una lástima, no podemos inscribirlos a todos, son las reglas del juego. Son 21 lo que van al Mundial y que deben representarnos bien”, explicó Carlos Tábora, entrenador de la Sub-20.

La Bicolor viaja el 6 de mayo de Tegucigalpa a Madrid. Allá en Austria estaría preparándose para la competencia donde enfrentará a Noruega, Nueva Zelanda y Uruguay en la Copa del Mundo.

La Fenafuth tiene hasta el 13 de mayo para presentar la lista definitiva a la FIFA de los 21 jugadores que van al Mundial pero Tábora la entregará antes. “Yo considero que el 6 de mayo que viajamos a Polonia con el grupo de muchachos, ese será el grupo que nos estaría acompañando”, declaró el entrenador del combinado patrio.

Los jugadores de la Sub-20 de Honduras se preparan para el Mundial de Polonia.

“Yo miro su crecimiento en los clubes y lo reafirmo en los entrenamientos de los microciclos. Yo me siento con cada uno de los ayudantes, como con el profesor José Barahona para definir los tres porteros, con mis asistentes para definir el resto de jugadores y vemos los temas mentales y ya con el preparador físico vemos los temas de preparación para determinar sus capacidades”, manifestó Tábora.

LESIONADIOS EN DUDA PARA EL MUNDIAL

Una de las preocupaciones que hay en este grupo de jugadores hondureños que se encuentra trabajando es la plaga de lesiones que los ha azotado. Son cinco futbolistas que están en duda para el Mundial, aunque hay dos de ellos con dolencias más graves.

Los jugadores tocados son: Luis Palma, Patrick Palacios, Carlos “zapatilla” Mejía, Edwin Rodríguez, además del volante Jean-Baptisté quien se lesionó el fin de semana y se está a la espera del informe médico para determinar la gravedad de lo que le sucedió.

“Lo de Mejía y Rodríguez sus lesiones son más complejas, esperamos el diagnóstico médico para que nos expliquen si realmente pueden llegar a la competencia. Aquí hay que ver si el día que pueden hacer contacto con el balón y el tiempo que tendremos a medida se acerca la competencia. Si es muy reducido no van, porque devolver la forma deportiva no es de dos días, depende de un periodo de recuperación y adquisición de la forma deportiva que es corta”, explicó Tábora.

El profesor Tábora no quiso ahondar en detalles de los jugadores que no están en la lista y quedaron al margen del Mundial como Nery Matamoros, volante de las inferiores del Girona de España que no fue inscrito en los 35. También de Paolo Belloni de la Universidad de Harvard que sí está inscrito pero es difícil que vaya al Mundial.

“Si está entre los 35 tiene posibilidades (sobre Belloni). En el caso de Cristian Cálix lo que no se valora es que no juega, pero si entrena con exigencia en el primer equipo, y sí nos acompañará a Polonia”, enfatizó.