Carlos Tábora: "No ha habido conflicto con el profesor Fabián Coito"

Carlos Ramón Tábora, técnico de la Sub-20 de Honduras, salió al paso de los rumores y desmintió diferencias con Fabián Coito, entrenador de la Selección Mayor, por la convocatoria definitiva para el Mundial de Polonia.

Carlos Tábora: "Honduras tiene debilidades, pero también mucho talento"

"El profesor Coito ha tenido un acercamiento importante con la Sub-20. Hemos dialogado en función de lo que Honduras tiene como talento, ha observado los jugadores que hemos venido manejando todo este tiempo atrás. Nos deseó mucha suerte, esperamos tenerla. Hemos platicado en el plano individual de muchos jugadores que en este momento están bajo mi mando y otros que están en ese proceso Sub-23, temas meramente futbolístico. Ha sido importante su profesionalismo al acercarse", inició contando Tábora a DIEZ.

¿Tuvo diferencias con él por llamados a la Selección Sub-20? Le consultamos y fue contundente.

"No sé, no entiendo esta situación que se pueda estar dando en nuestro país. Lo que si creo es que los jugadores que no pudieron estar acá, que son 14, también son grandes futbolistas. Percibo que los llamados al proceso Sub-23 tienen esa calidad y que pudieron haber estado acá, pero esto le permite a Honduras tener un universo más amplio para las diferentes competiciones que se avecinan. Seguramente los que fueron convocados por Coito y no por mi persona estarán en los Panamericanos y la ruta camino a Tokio. De momento confiado con lo que hemos elegido, ha sido un proceso muy largo y son los muchachos que nos han permitido clasificar. A partir de allí hemos tomado las decisiones, pero no ha habido conflicto con el profesor Coito", recalcó.

Y agregó: "Desconozco cuál es el origen de esto, no sé qué pretenden. Aquí lo que ha habido es una comunicación y acercamiento para el conocimiento de los diferentes jugadores que hemos manejado en los procesos de selecciones menores".

Sobre el nombramiento de Arnold Cruz como asistente de la Mayor

Al arribo de Fabián Coito al país se informó que Tábora sería la mano derecha del uruguayo. Pero este días atrás el charrúa confirmó a Árnold Cruz como su asistente. ¿Le notificó Coito de esto?.

"Nunca platicamos ese tema. Él está en lo correcto de tener entrenadores que puedan aportar, Árnold Cruz es un gran profesional, me parece interesante su acercamiento. Yo he estado más compenetrado en el proceso Sub-20, teniendo algunos microcilos y luego el viaje aquí. No sé qué manifestar al respecto, sigo formando parte del staff de entrenadores de la Federación, son ellos los que determinan mi presencia o no en la Selección Mayor. De momento hemos sido aportantes de información que se ha requerido, hemos estado a disposición en lo que se nos ha solicitado como cubrir algunas situaciones que ya conocen, que estuvimos el año pasado de emergentes. Seguimos en la misma situación aquí en Polonia donde esperamos hacer bien las cosas", cerró.