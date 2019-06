Michaell Chirinos sobre posibilidad de enfrentar a Neymar: "Sería bueno"

Michaell Chirinos se encuentra concentrado en la Selección de Nacional de Honduras pensando en los amistosos que se tendrán el 5 y 9 de junio ante Paraguay y Brasil, pero sin dejar por un lado lo que será de su futuro.

El veloz atacante empezó tocando el tema sobre su momento en la Bicolor y de lo que se viene previo a la Copa Oro 2019.

Selección de Honduras entrenó bajo la lluvia pensando en Paraguay y Brasil

"Muy bien, nos estamos preparando de la mejor manera, sabemos a las selecciones que vamos a enfrentar, hay que tener un tipo de concentración más alto", comenzó diciendo Chirinos.

Y siguió. "Hay que sacar el mejor provecho para llegar bien a la Copa Oro, eso es importante para nosotros los jugadores para el cuerpo técnico tener una iniciativa muy buena".

Respecto a cómo se siente para estos juegos. "Yo estoy motivado, con mucha confianza de disputar esos dos encuentros, esperamos tener la oportunidad de hacer nuestro trabajo, enfrentar a estas selecciones hay que aprovecharlo".

Michaell Chirinos sabe que de hacer un buen trabajo en estos amistoso, serviría de motivación para la Copa Oro. "Se tiene que llegar de la mejor manera, estamos conscientes que nos puede llenar de mucha confianza".

También se bromeó un poco con el delantero al consultarle ¿Ya te ves siendo marcado por Neymar? "jajaja, sería bueno".

SU NIVEL

Chirinos se ha esforzado para poder estar en la Selección, además revela que ha estado trabajando de manera personal para llegar bien. "Me siento bien en lo físico y mental, he trabajado por aparte para llegar bien a estos dos partidos y la Copa Oro".

SU FUTURO

"Hasta el momento solo hay ofertas, no hay nada claro, pero esperamos tomar una decisión que sea para el bien mío, de mí familia y del país", expresó en la rueda de prensa de la Selección.

Chirinos asegura sentirse bien con los Lobos Buap, pero no asegura que firmará por ellos. "Me siento cómodo, pero uno como jugador aspira a más cosas, hay que tener los pies sobre la tierra y tomar una buena decisión".

"Conozco al equipo, mis compañeros, el cuerpo técnico, la ciudad, para mí sería extraordinario seguir, pero hay que esperar", comentó.

AMÉRICA PREGUNTA POR ÉL

"Un equipo como esos creo que nadie lo desprecia, hay que estar tranquilo, creo que la semana que viene se podría tomar una buena decisión", dijo.

Michaell sabe que Lobos Buap lo quiere, se lo dejaron claro, pero eso lo tienen que resolver con el dueño de su ficha. "Desde que me vine me querían, creo que han tenido pláticas con los directivos del Olimpia, hay que esperar".

"Hasta el momento pertenezco al Olimpia, estoy viendo las opciones para tomar una buena decisión" ¿hay algo concreto? "Hasta el momento no, solo opciones, no las puedo decir, es difícil, luego se pueden caer, mejor hay que tener tranquilidad".

Deja claro que América y León solo fue un rumor. "Lo del América solo es un rumor, no es nada claro, Lobos sí, ellos me querían, hay que esperar, León también solo fue un rumor", comentó.

SU PARO POR MÉXICO

"Sí, claro, para mi es muy importante, desde que me dijeron que iba para México, eso motiva, creo que hice un buen trabajo y debo seguir así", expresó.

"Yo nunca me mentalicé por la altura, clima o cancha, siempre fui a dar lo que yo quise, que es jugar al fútbol, nunca puse un pero".

Sobre su baja estatura. "Allá no se fijan en eso, esa es una de las mentalidades que tienen en ellos, no importa la estatura y solo demostrar lo que es capaz".

Chirinos también comentó que tuvo una plática con el que fue su técnico, Francisco "Paco" Palencia y le pida que 'sigue en México'.

"La tuve hace unos días, hablé por teléfono, me dio palabras de motivación, me dijo que 'siguiera trabajando, que tuviera en la Selección con todo', también me dijo 'que continuara en un equipo de México'", cerró.