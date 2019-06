Luis Garrido sobre la Copa Oro: “Tenemos que ir allá a buscar el torneo”

Luis Garrido se muestra con todas las ganas para este nuevo proceso eliminatorio bajo el mando de Fabián Coito. El jugador de Alajuelense quiere sacarle el máximo provecho a estos amistosos contra Paraguay y Brasil y así llegar en óptimas condiciones a la Copa Oro.

“Afortunado por estar aquí ahora, agradecido con Dios por esta oportunidad que nos brinda. Esperamos sacarle el máximo provecho a estos amistosos, sabemos lo que significa jugar contra estas selecciones y esperamos estar a la altura de los compromisos. El profesor sabe lo que quiere y nosotros como jugadores tenemos que adaptarnos al sistema de juego”.

Garrido siempre ha mostrado su espíritu de lucha y prueba de ello es que superó aquella trágica lesión de la eliminatoria pasada.

“Tenemos jugadores con la suficiente capacidad para sacar esto adelante. Lo de la lesión es parte de mi pasado, eso no se lo deseo a nadie; el miedo es para los perdedores y no me considero un jugador con miedo”.

Desde ya el contención adelanta que la consigna de Honduras no será solamente ir a participar en la Copa Oro, el sueño es ganar por primera vez el torneo.

“Motivados para la Copa Oro, sabemos lo que esto significa para el país. Somos la selección de Honduiras y sabemos lo que significa, tenemos que ir allá a buscar el torneo, tenemos que dar el cien para poder llegar y hacer las cosas bien. A la gente invitarle a creer en esta selección”.

